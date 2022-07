Csak Szijjártó szavazott az EU-s spórolási terv ellen

Kedden az EU tagállamainak energetikai miniszterei elfogadták a gáztakarékoskodási rendeletet.

A 27 ország politikusai közül csak a magyar miniszter, Szijjártó Péter szavazott nemmel.

Mivel ebben az esetben elég volt a minősített többség a döntéshez, a magyar ellenszavazat nem tudta megakadályozni a javaslat elfogadását.

A múlt hét végén még úgy tűnt, a magyar kormányon kívül számos másik is ellenzi a Bizottság által készített spórolási tervet, de hétfőre készült egy puhább, sokkal enyhébb változat, amit a tagállamok - Magyarország kivételével - már elfogadhatónak tartottak.

A hétfőn elfogadott iránymutatás szerint a tagállamoknak arra kell törekedniük, hogy augusztus 1-től március 31-ig 15 százalékkal csökkentsék földgáz-felhasználásukat az elmúlt 5 év átlagához képest.

A spórolásra az orosz szállítások bizonytalansága miatt van szükség. Oroszország ugyanis jóval kevesebb gázt ad el az EU-s országoknak, mint amennyire leszerződött, és lehetséges, hogy teljesen leállítja az európai szállításait a fűtési idény kezdetére. A Gazprom technikai problémákra hivatkozik, de az európai politikusoknak meggyőződésük, hogy valójában így állnak bosszút Ukrajna felfegyverzése és a gazdasági szankciók miatt.

A hétfőn elfogadott rendelet nyomán az EU-ban kötelező spórolást is el lehet rendelni. Az eredeti bizottsági javaslat arról szól volna, hogy ezt a Bizottság a saját hatáskörében is megtehetné, de ezt a tagállamok többsége nem akarta. Úgyhogy a kötelező spórolás elrendeléséhez a tagállamok minősített többségének egyetértése kell majd. A magyar kormány ezt is ellenezte, mert semmilyen kötelező spórolással nem ért egyet.

Szijjártó Péter azt mondta az ülés szünetében Brüsszelben, hogy a magyar kormány a kötelező spórolás elrendelésének lehetősége elleni tiltakozásul szavazott nemmel, mert ez szerinte káros és betarthatatlan rendelet. Szijjártó szerint a magyar gázellátás megfelelő, dél felől az oroszok elég gázt szállítanak, és attól, hogy máshol gázhiány léphet fel (leginkább Németországra gondolhatott), ott nem lesz jobb a helyzet, ha a magyar tárolókból nem szabad kivenni a gázt. Azt pedig kizárta, hogy szolidaritási alapon az itteni gázból más tagállamok lakosai vagy vállalatai kapjanak. (Az EU-s gáz-szolidaritás lehetőségeiről itt írtunk korábban.)

Ahhoz, hogy a javaslat átmenjen, szükség volt arra is, hogy számos ország kivételt kapjon a spórolás alól. Nem kell spórolniuk például a szigetországoknak, amelyeknek a gázhálózata nincs összekötve a többiekével. Kivételt lehet kérni az áramrendszer, a gázkereskedelem, a gáztárolók töltöttsége, az ipari sajátosságok, a gázexport és a helyi fogyasztás aránya és egy csomó egyéb szempont alapján is. A spórolási rendszer tehát eléggé lyukas lett, és a kötelező megtakarítás elrendelése sem lenne egyszerű menet a most elfogadott rendelet alapján.

Szijjártó szerint bizonyos nyugati politikusok hitelességét akarják mentegetni a mostani rendelettel a kollégái, olyanokat mentegetnek, akik korábban azt állították, hogy orosz energia nélkül is lehet létezni. Nem fejtette ki pontosan, hogy kit és hogyan mentegetnek a spórolásról szóló rendelettel, de az utalásai leginkább a német kormány tagjaira illettek rá.

A magyar miniszter szerint sok ország igazából egyetérthet a magyar állásponttal, csak nem merik kimondani, mert félnek a liberális sajtótól. Szijjártó szerint butaság azt feltételezni, hogy oroszbarátságból szavazott nemmel.