A csecsen vezérnek tetszett Orbán tusványosi beszéde

Ramzan Kadirov Telegram-csatornáján orosz alámondással tette közzé a magyar miniszterelnök beszédének egy két és fél perces részletét - írja az Azonnali.hu.

A részletben Orbán arról beszél, hogy az oroszok egy nagyon világos biztonsági igényt fogalmaztak meg, a diplomáciában ritka módon ezt még le is írták. Azt követelték, hogy Ukrajna soha ne legyen tagja a NATO-nak, ezt mondja ki Ukrajna, és maga a NATO is biztosítsa arról Oroszországot, hogy soha nem helyez el olyan fegyvereket Ukrajna területén, amelyekkel el lehet érni Oroszország területét. A nyugatiak ezt az ajánlatot elutasították. Orbán szerint ez a visszautasítás azt a következményt váltotta ki, hogy az oroszok ma fegyverrel akarnak érvényt szerezni azon a biztonsági igényeiknek, amelyeket korábban tárgyalás útján akartak elérni. Ez az olvasat amúgy erős csúsztatás. "[H]azugság, hogy az oroszok becsületesen és időben kommunikálták politikai szándékaikat, amiket aztán a NATO nem volt hajlandó figyelembe venni. És mindeközben Orbán egyetlen szót sem szólt arról, hogy az orosz logika, sőt a hangoztatott orosz követelés szerint is Magyarországnak réges-rég ki kellett volna lépnie a NATO-ból" - mondta erről lapunknak Ungváry Krisztián történész.