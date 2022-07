Jaksity György: Nem tehetjük meg, hogy ezt a generációt is becsapjuk

Kedden beszédet mondott Jaksity György, a Concorde Értékpapír Zrt. igazgatóságának elnöke a Corvinus Egyetem diplomaosztó rendezvényén.

Ilyen kemény hangvételű előadás ritkán hangzott el magyar egyetemeken az elmúlt tíz évben.

A beszédet az üzletember nem a nyilvánosságnak, hanem kifejezetten a diplomázóknak szánta, de egy videó- és hangfelvételen nyilvánosságra került.

Arra kérte a hallgatókat: ragadják meg esélyeiket, küzdjenek a valódi magyar demokráciáért és egy szabad Magyarországért.

Jaksity György röviden nyilatkozott a beszéd körülményeiről.

A teljes beszédet ezen a linken lehet meghallgatni.

Jaksity György 1991-ben diplomázott a Közgazdaságtudományi Egyetemen, a mai Corvinuson, két évvel később alapította meg a Concorde Értékpapír Rt.-t, amit azóta is társaival közösen vezet. Részt vett a Budapesti Értéktőzsde megalapításában, később az Európai Befektetés-Elemzők Egyesületei Szövetségének (EFFAS) igazgatósági tagja és a tőzsdetanács tagja is volt, 2002-től megválasztották a részvénytársasággá alakult tőzsde első igazgatósági elnökének, 2007-ben pedig az év üzletemberének is. Gazdaság- és pénzügypolitikai kérdésekben inkább, tisztán közéleti kérdésekben ritkábban nyilvánult meg. A 444-nek azt mondta, most sem ez volt a célja. A diplomaosztón mondott beszédét kifejezetten a hallgatóságnak szánta.

„2019 nyarán a gazdálkodási kar egyik diplomaosztó rendezvényén már tartottam díszvendégként egy ilyen beszédet: az tartalmilag is nagyon hasonló volt, sőt, bizonyos részei megegyeztek a mostanival. Majdnem 10 percig tapsoltak utána a hallgatók. Úgy éreztem, azt kapták, amit szerettek volna hallani. Ami a feladatom volt, ha úgy tetszik” - idézte fel Jaksity.

Az a beszéd akkor nem került ki az egyetem falai közül, zárt körben maradt, a mostani ellenben pillanatok alatt kiszivárgott, és rögtön nagy karriert futott a nyilvánosságban:

„Meg sem fordult a fejemben, hogy ezúttal nyilvánosságra kerülhet, az pedig különösen nem, hogy ekkora vihart kavar. Ez lehet, hogy naivitás volt.”

Jaksity egyébként nem állandó oktatója az egyetemnek, nincs státusza, vizsgáztatni sem szokott. „Többször és többféle körben szoktak hívni előadni a Corvinuson szakkollégiumokba és egyetemi kurzusokra. Van egy visszatérő előadásom egy befektetési kurzuson, amit minden évben megtartok, ezen túl alkalmi felkéréseknek teszek eleget. Ha időm engedi, minél többet igyekszem elvállalni. Mindig szívesen találkozom diákokkal, és igyekszem átadni mindazt, amit tudok.”

Az egyetem munkatársai kérték fel az egyetem nevében három éve és idén is. Az ilyen felkérés formális módon, az esemény rangjának megfelelő felkérő levélben érkezik. A 2019-es és a 2022-es beszéd körülményei mégis mások voltak, és nem csak a nyilvánosságra kerülés miatt.

„Akkor jóval korábban a naptáramba került az esemény, tovább tudtam maradni és az összes hallgató diplomaátadását figyelemmel kísérni. Most erre idő szűkében nem volt lehetőségem. Együtt vonultam be az egyetem oktatóival és a rektor-helyettessel, a beszéd után viszont egyből eljöttem, hogy ne a későbbi beszédek során zavarjam meg az eseményt a távozásommal. Három éve végig tudtam várni az álló közönség percekig tartó vastapsát, most a hamarabbi távozással a következő beszédre irányult a figyelem, de a hangulat most is kirobbanó volt”.

Már három évvel ezelőtt is az a benyomása volt, hogy a jelenlévő oktatók nem hogy az általa elmondott beszéd egészét, de egyes mondatokat sem mertek volna felvállalni az egyetemi nyilvánosság előtt.

„Azt éreztem, hogy vannak, akik mélyen egyetértenek velem, de soha nem mernék nyilvánosan elmondani ezeket a gondolatokat. Szívszorító volt.”

A két beszéd egyébként elsősorban lezárásában különbözött: a korábbihoz képest ezúttal sokkal személyesebb hangvételben fejezte be az előadást, és az egyén felelősségéről és boldogságáról beszélt.

Jaksity azt is elmondta a 444-nek, hogy erősen meglepődne, ha a jövőben is kapna még hasonló felkérést. „Egyébként mindkét esetben leadtam előre a felkérőlevél értelmében a beszédemet, de nem érkezett rá reakció.”

Az szerinte nem meglepő, hogy az üzleti szférában kevesen vállalják fel a véleményüket, még akkor is, ha az - mint az ő esetében - nem elsősorban, vagy nem kizárólag politikai, hanem gazdasági kérdésekről szól. Az oka ennek az, hogy még azoknak is sok kockáztatnivalójuk van, akik nem a rendszer által lettek pénzügyileg sikeresek. Az emberek Jaksity szerint sok helyzetben okkal félnek, és ez a hozzá befutott rengeteg üzenetből és hívásból is kiolvasható.

„Az egyik üzenet így szólt: az igazi baj az, hogy bátorság kell már ahhoz is, hogy elmondja valaki a véleményét. Ebben minden benne van.”

Azért pedig nem lehet szemrehányást tenni, mert az emberek figyelmét az köti le, mi lesz holnap vagy azután, hogy a saját életük és családjuk sorsa érdekli őket igazán, és kevesebb erejük marad azzal foglalkozni, mi történik évek múlva, és mi történik a tágabban vett környezetükben. Ez természetes emberi reflex. “Néha mégis érdemes kitekinteni, és messzebbről szemlélni a világot, amiben élünk, és hogy milyen felelősségünk van annak alakításában."

Azt is elmondta, tényleg hisz-e abban, hogy a megszólított generáció meghallja, megérti az üzenetet:

„Nem tehetjük meg, hogy ezt a generációt is becsapjuk. Ha nem lenne bennem őszinte aggodalom, és nem érezném, hogy ezek a fiatalok megérdemlik az igazságot útravalóként, nem vállalnám ezeket a felkéréseket. Egy sokadik üdvözlőbeszédnek nem sok hozzáadott értéke van. Ha meghívnak, és kíváncsiak a véleményemre, a legkevesebb, amivel tartozom, hogy őszinte vagyok.”