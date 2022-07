Zelenszkij szerint orosz háborús bűncselekmény volt a hadifogolytábor bombázása

Oroszországot tette felelőssé az ukrán hadifoglyok tucatjaival végző támadásért az oroszok megszállta donyecki területeken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szokásos éjszakai videóüzenetében. Olenivkában egy fogolytábort ért támadás, amiben Zelenszkij elnök szerint ötvennél többen vesztették életüket.

Az orosz Nyomozó Bizottság (ez nagyjából az FBI orosz megfelelője) július 29-én ezzel a fotóval igyekezett bizonyítani, hogy a fogolytábort rakétacsapás érte. Fotó: HANDOUT/AFP

Hogy pontosan mi történt, azt egyelőre nem tudni. az orosz védelmi minisztérium szerint

az ukrán erők szándékosan, HIMARS rakétákkal bombázták az olenivkai fogházat, ahol ukrán hadifoglyokat, köztük az Azov ezred tagjait tartják őrizetben;

Az ún. luhanszki népköztársaság moszkvai nagykövete, Leonyid Mirosnik szerint azért ölték meg sajátjaikat az ukránok, hogy megsemmisítsék a megadás bizonyítékát és megakadályozzák, hogy a hadifoglyok az ukrán kormányt bírálják;

A Kreml kézivezérelte RIA Novosztyi hírügynökség mindezt felvételekkel is igazolni próbálta, ám az ezeken látható tűzkár nem olyan jellegű, amit egy ilyen rakétacsapás okozna;

a RIA ugyan HIMARS rakéták repeszeit is bemutatta, de a felvételek alapján semmi se bizonyítja, hogy azokat a helyszínen gyűjtötték be.

Az ukránok szerint ezzel szemben a támadás orosz akció volt, aminek a célja az orosz háborús bűncselekmények, a hadifoglyokkal szemben elkövetett bűncselekmények leplezése, valamint a Nyugat elbizonytalanítása a fegyverszállításokban - különös tekintettel az orosz utánpótlási vonalak ellen nagy sikerrel bevetett, az orosz tüzérséget megbénító HIMARS-okra. Az ukrán vezérkar szerint több jel is arra utal, hogy valójában az oroszok megrendezett provokációja volt a támadás:

egyrészt ők is az épületekben keletkezett károk jellegére hivatkoznak, amelyek nem rakétatámadásra utalnak;

a támadás egy olyan, újonnan létesített büntetőtábort ért, ahova csak pár napja költöztettek hadifoglyokat;

A környékről nem jelentettek bombázást, a települést nem érték ukrán tüzérségi és rakétacsapások;

a fogolytábor orosz személyzete nem szenvedett veszteségeket;

a lehallgatott telefonbeszélgetések sem arra utalnak, hogy rakétacsapás érte volna a fogolytábort.

Az ISW értékelése szerint bár hitelt érdemlően nehéz bármit bizonyítani, a rendelkezésre álló bizonyítékok inkább az ukrán olvasatot látszanak erősíteni.

Zelenszkij mindezek alapján vádolta Oroszországot háborús bűncselekményekkel. Szerinte a táborban fogva tartottakat, köztök a mariupoli Azovstal acélgyár területén több heti ostrom után elfogott katonákat az ENSZ és a Nemzetközi Vörös Kereszt garantálta védelem illette volna meg. Zelenszkij ezért felszólította a két szervezetet, hogy vizsgálják is ki a történteket.

A Nemzetközi Vörös Kereszt már kérte is, hogy felkereshesse a fronthoz közeli, Donyeck városától tíz kilométerre délre fekvő Olenivkát a történtek kivizsgálására. "Most a prioritásunk az, hogy a sebesültek megfelelő életmentő ellátást kapjanak, a halálos áldozatok maradványaival pedig méltón bánjanak" - közölte a segélyszervezet. Farhan Haq, az ENSZ főtitkárának helyettes sajtófőnöke szerint egyelőre nem kaptak hiteles, első kézből származó információkat a támadásről, s kérdéses, hogy hozzáférhetnek-e majd ilyenekhez. Mindkét felet a történtek teljes kivizsgálására sürgette. (Via The Guardian, Institute for the Study of War)