A rendvédelmisek negyede kimaradt a béremelésből

Csak a hivatásos állomány tagjaira vonatkozik a július közepén bejelentett fizetésemelés, több mint 13 ezer rendvédelmi dolgozó maradt ki a bérrendezésből, írja az rtl.hu.

A rendőrség teljes létszáma nagyjából 50 ezer fő, ebből 37 ezren vannak a hivatásos állományban. Ide tartoznak például az utcán szolgáló rendőrök, a nyomozók, a készenléti rendőrök, valamint számos irodai munkát végző dolgozó is.

13 ezer további dolgozó viszont más státuszban van, vagy RIASZ-osok, azaz rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban lévők, vagy munkavállalóként dolgoznak. Ők általában pénzügyi, informatikai és technikusi feladatokért felelnek, és fegyvert ugyan nem viselnek, de a hivatásos állomány tagjaihoz hasonlóan igen szigorú szabályok vonatkoznak rájuk.

Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet főtitkára az rtl.hu-nak elmondta, a RIASZ-osok a munkavégzés során nem is különülnek el teljesen a hivatásos állomány tagjaitól, ezért előfordul például, hogy ugyanabban az irodában dolgozik egy RIASZ-os és egy hivatásos állományhoz tartozó, de míg egyikük most jelentős béremelést, néhány hónapja pedig hathavi bérnek megfelelő fegyverpénzt is kapott, addig a másiknak ezek közül semmi sem jutott.

Pongó Géza elmondása szerint a RIASZ-osok kezdő bére nagyjából nettó 200 ezer forint, míg a hivatásos állomány pályakezdő tiszthelyettesei a július közepén bejelentett béremelés következtében szeptembertől bruttó 384 ezer forintot (nagyjából nettó 255 ezer forintot) keresnek majd.

Az rtl.hu megszólaltatott egy RIASZ-os munkavállalót is, szerinte a hivatásos állomány tagjainak járó bérrendezés teljesen indokolt, viszont ezzel megint nőtt a szakadék köztük és RIASZ-osok között.

„A rendszerben sajnos a RIASZ-osokat gyakran kiszolgáló személyzetnek tartják, ők a csendes munkatársak, de munkájuk fontos, hiányuk érezhető lenne” - mondta a lapnak. „Márpedig az elvándorlás megindult, az infláció és a nettó bérek nagysága miatt egyre többen kérik jogviszonyuk megszüntetését, mert nem tudnak megélni fizetésükből.”