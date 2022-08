Engedély nélkül használták fel és manipulálták több nő képét a spanyol esélyegyenlőségi minisztérium plakátkampányában

Korábban megírtuk, hogy plakátkampányba kezdett a spanyol esélyegyenlőségi minisztérium. Elítélte egy brit modell, hogy manipulált képét felhasználták egy spanyol kormányzati kampányban - írja most a Times.

Sian Green-Lord elmondta, hogy a róla készült fényképet, amin büszkén mutatja lábprotézisét, az engedélye nélkül használták fel és változtatták meg. A plakátról eltüntették a protézisét, amit több mint helytelennek tartott.

A spanyol esélyegyenlőségi minisztérium plakátja. Fotó: Arte Maphach

A kampány már az ő reakciója előtt is visszatetszést váltott ki, mert közpénzeket pazaroltak egy olyan problémára, amely a kritikusok szerint soha nem is létezett. A plakátkampányt az esélyegyenlőségi minisztériumhoz tartozó nők intézete indította "A nyár a miénk is" címmel. Arra akarják ösztönözni a nőket, hogy ne szégyenkezzenek a strandon. A kísérő grafikán öt különböző testalkatú, korú és etnikumú nő látható, akik közül az egyik egyoldali maszektómián esett át.

Egy brit írónő, akinek mindkét mellét eltávolították, azt mondta, hogy szerinte egy róla készült képet is felhasználtak és manipuláltak, hogy a plakáton egyoldali maszektómián átesett nőnek tűnjön, ami rendkívül feldühítette őt.

A művész, Arte Mapach már korábban bocsánatot kért, amiért két másik modell képét engedély nélkül használta fel a plakáton. Akkor azt mondta: