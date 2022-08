Kik azok az istenverte fifék?

Fifék, fifik, fifénusok. Ha az utóbbi időben (pár évben) gyakran találkozott ezzel a kifejezéssel a Facebookon vagy bárhol máshol, de nem tudja micsoda, akkor jó helyen jár, mert több cikkben mutatjuk be, hogy miben rejlik a fifeség, hogy kezdődött, mivé lett, hová tart.

A jelenség egyáltalán nem új, kereken öt évvel ezelőtt indult, mostanra pedig már széles körben elterjedt, kitágult, mutálódott, de még mindig sokan nem tudhatják mi az istent jelent ez a szó, amire még egy nyamvadt Wikipédia szócikk sem született, de a Google se dob ki magyarázatot.

Nem húzom tovább az időt: a fife szó a Fiatal Felnőttek mozaikszava, a többi pedig ennek a becézése. Ennyivel viszont még nem tudtuk le ezt a kérdést. A Fiatal Felnőttek ugyanis nem csak egy társadalmi csoportot, Facebook-csoportot vagy korosztályt takar (bár azzal szorosan összefügg, de erről majd később), hanem valahogy ezek mindegyikét, amit nehéz definiálni, de ebben a cikkben mégis erre vállalkozunk.

Fifusok

Ha nagyon röviden és egyszerűen akarnánk elmagyarázni, hogy kik azok a fifék, akkor azt mondhatnánk, hogy azok a fiatal felnőttek, akik különböző tematikájú Facebook csoportokba tömörülve tippeket, ötleteket, tárgyakat osztanak meg egymással nagyjából baráti alapon vagy csekély szívességért cserébe.

Egy ősfife elmondása szerint az egész fifézés úgy kezdődött, hogy egy huszonéves baráti kör kitalálta, hogy létrehoz fiatal felnőtteknek egy olyan csoportot, ahol nem ciki megkérdezni olyan dolgokat, amin a nagybetűs felnőttek csak röhögnének. Ők voltak azok a huszonévesek, akik soha életükben még egy csekket sem töltöttek ki, és ehhez kértek segítséget. De olyan banális kérdések is elhangzottak a legelső fife csoportban, ami a Fiatal Felnőttek Háztartás- & Életvezetési csoportja volt, hogy hol érdemes villanykörtét venni, vagy hogyan kapargassam fel a parkettára csöppent viaszt?

Ez egy amolyan safe space volt a tudatlan, önálló életük hajnalán álló fiataloknak, ahol segíthettek egymásnak. A safe space jellegét sok csoport adminisztrátora még most is igyekszik megőrizni, például azzal, hogy egy-egy tematikus csoportnál elég komoly beléptető/szűrő rendszer van. Ennek ellenére a legelső csoportot például azért kellett bezárni, mert már bekerültek olyanok, akik ellen létrejött a csoport: jórészt idősebb trollok, akik shamingelték (alázták) a segítséget kérő fiféket, képernyőfotókat készítettek és más csoportokban terjesztették.

Az elnevezésből is következik, hogy van egy bizonyos korosztály, akik fiféknek mondhatják magukat, arról viszont koránt sincs egyetértés, hogy mi pontosan ez a korosztály. Van olyan fife csoport, ami a leírásban a 18 és 35 év közöttieket adja meg, van, amelyik a 17 és 33 év közöttieket. De olyat is hallottam már, hogy a 30 év fölöttiek ne nevezzék magukat fiféknek, mert ebben az életkorban már gáz, ha nem tudod megoldani az életed problémáit. Ennek ellenére sok csoportban találhatók idősebbek, mint 30, de több csoportban is életkor alapján szűrik a belépnivágyókat.



A legelső háztartásos csoporton kívül az eredeti alapítók még létrehoztak néhány másikat, például egy sportolós, kirándulós, receptmegosztós csoportot. Azóta viszont már legalább 30 ilyen csoport létezik, mindenféle tematikával, amelyeket már nem is az alapítók, hanem random emberek hoztak létre, akik érzik a fifeséget.

Pélául a Fiatal Felnőttek Bebasznak is egy önszerveződő fife csoport, amelyet az admin bevallása szerint egy gyors kávészünetben hozott létre, még nem is igazán körvonalazódtak a csoport szabályai, de szóba került, hogy minden szombaton tartsanak „bebaszombatot” és menjenek piknikezni a Margit szigetre. Szintén ilyen kis létszámú önszerveződő csoport a Fife nők röplabdáznak csoport, ahol röplabdázáshoz keresnek játékosokat.

A csoportba jelentkezőket különböző keresztkérdésekkel próbálják szűrni, például a növényes csoportban viszonylag egyszerű kérdéseket tesznek fel: melyik a kedvenc növényfajtád, milyen növényeid vannak. De van, ahol már sokkal komolyabb kérdések vannak, például az egyik ruha-csereberés csoportban olyan beugratósabb kérdéseket olvasni, mint:

Mikor szeretsz legjobban a Humana Vintage-ban vásárolni?

Kinek volt a legjobb stílusa szerinted a '90-es '00-es években?

A legtöbb csoportba azért viszonylag könnyű a bejutás, de van olyan is, ahova hiába vár hetekig az ember. Ilyen csoport például a legelső életmódos csoport bezárása után létrejött azonos, életvezetés tematikájú csoport, ahol az előző hibákból tanulva már tényleg nagyon korlátozott számban engednek be embereket.

Fifevaluta és lapule

Szinte mindenféle tematikájú fife csoport létezik, a legtöbb tagot számláló csoport a CserebereCsereBereBuzinesszMindenIngyen Lomi, amiről viszont mostanra lekerült a Fife márkanév, ugyanis már 14 ezer tagot számlál a csoport, amibe nem csak fiatal felnőttek tartoznak. Egyedül az sejteti, hogy hajdanán ez is egy fife csoport volt, hogy a leírásban olyan hashtageket találunk, mint a #fifevalute #lapule. Ezek a tagekkel szinte minden cserélgetős, adok-veszek csoportban lehet találkozni, ezért érdemes tisztában lenni a jelentésükkel, ha valaki fifének jelentkezik.

A fifevaluta a kezdetekkor még növényi tejet takart, ezt kérték azok, akik például valamilyen használt ruhadarabjukat akarták továbbadni fifevalutáért, vagyis növényi tejért cserébe. Ősfifék elmondása szerint ez azért alakult így, mert a fife csoportok indulásakor a 6-700 forintos növényi tej a fiatal felnőtteknek picit drágább volt, de mégis kellően jelképes összegnek számított például egy farmerdzsekiért cserébe.

Mára viszont a fifevaluta jelentése kibővült és ezalatt már bármi cseretárgyat lehet érteni, ami nem kerül csillagászati összegekbe. Például van, aki egy-egy ruhadarabért, vagy megunt bútorért cserébe egy csomag gyümölcsöt kér fifevalutaként.

Szintén fontos kifejezés a lapule, ami a lapul-e egybeírt alakja, és azt jelenti, hogy „van-e nálad olyan tárgy vagy bármi, ami engem érdekelne/nekem kelhet.”

Szinte mindegyik Fiatal Felnőtteknek szóló csoport jellemzője, hogy nagyon olcsón, sokszor ingyen adnak egymásnak tárgyakat, ruhákat vagy épp kaját a fiatal felnőttek. Ez a legtöbb csoportban amolyan kimondatlan szabály, de sok helyen, például a Fiatal Felnőttek Lomiznak csoportban ki is írják a csoportszabályba, hogy kizárólag ingyen szabad kilomizott dolgokat adni.

Ugyancsak hatalmas, több ezres követőtáborral bír a Fiatal Felnőttek Növényt Nevelnek csoport, ahol a fifék egymásnak adnak tippeket, hogyan gondozzák növényeiket és sietnek azok segítségére, akiknek valamiért haldoklik a kedvenc szobanövényük. Több hasonló növényes fife csoport is van, van, amelyik az adok-veszekre specializálódott.

Ha pedig van növénynevelős csoport, természetesen van Fiatal Felnőttek Háziállatot Tartanak és Fiatal Felnőttek Gyereket Nevelnek csoport is. Ezekben is mindenféle tanácsadás megy, de van, aki kutya vagy macskaszittert keres, amíg elutazik nyaralni.

Szintén vannak sportolás, kirándulás köré épülő fife csoportok, például a Fiatal Felnőttek Bicikliznek csoport, ahol a bringázással kapcsolatos problémákat vitatják meg a fifék.

Messze a teljesség igénye nélkül van még:

Fifék Egészségügyi Csoportja, ahol a vénynélküli feleslegessé vált gyógyszereket lehet elcserélni,

Fiatal Felnőttek ,,Sok a kajám, nem bírok vele” Csoportja, amelynek leírásában az leírásában az áll: „Anya/Nagyi túl sok kaját küldött, de nem bírsz vele? Másnak lehet, hogy jól jön”

Fiatal Felnőttek Szórakozni mennek, ahol eseményeket osztanak meg, és fesztiváljegyeket árulnak,

Fiatal Felnőttek varrós csoportja, ahol ruhák javításához, megvarrásához kérnek segítséget,

Fiatal Felnőttek tőzsdéznek, ahol pédául sok fife érdeklődik a megújuló energiával foglalkozó részvénybefektetések iránt,

Fiatal Felnőttek vállalkoznak, ez a katatörvény miatt elég népszerű hellyé vált,

Fiatal Felnőttek albérletet keresnek, ami egy klasszik albérletkereső csoport.

És természetesen nem csak ennyire konkrét dolgokra alakultak fife csoportok, hanem van például Fifék Lelkiznek csoport, ahol nagyon szupportívan támogatják egymást a fifék a problémáikban. Illetve van egy Dühöngő Fifék 2.0 is (az első a sok jelentés miatt törlődött a Facebookról), ahova konkrétan dühöngeni lehet menni, például azért, ha beszólt nekünk egy munkatársunk, vagy négy órán keresztül hallgattuk, hogy üvölt egy gyerek a buszon.

Ennél is elvontabb csoport pedig Fiatal Felnőtt Prepperek - Élet a társadalmi és gazdasági összeomlás után csoport, ami abból indult ki, hogy legyen egy hely, ahol a fifék nem csak a saját problémáikkal foglalkoznak, hanem nagyon társadalmi, globális kérdéseket vitatnak. Ez lényegében a fiatal felnőttek kiégési alapállapotából született, amiről Horváth Bence kollégám írt elég jó cikket. Azt talán mondanom sem kell, hogy létezik olyan fife csoport is, ami a fenntartható, zöld életmóddal foglalkozik.

Van a fife csoportoknak egy olyan válfaja is, ami kilép az online világból és találkozásra bírja a fiféket. Ilyen a barátkozós tematikájú csoport, ahol van, aki színházba járáshoz keres társat, vagy társasozáshoz, de olyan is, aki most költözik Budapestre és nem ismer senkit. Létezik egy ismerkedős csoport is, ahol párkeresés zajlik.

Mit jelent fifének lenni?

Ahogy a cikk elején is írtuk az első fife csoportok megalakulásánál a fifeség még viszonylag jól körülírható fogalom volt: olyan főként budapesti, értelmiségi, 20-on éves fiatal felnőttek, akik az életük bizonyos területein segítséget kérnek hasonló korú társaiktól anélkül, hogy ez ciki lenne.

Mostanra viszont már formálódott ez a jelentés, nem csak azért, mert kibővült a korosztály, hanem azért is, mert a fifeség egy valami sokkal elvontabb dologgá vált.

Mint fife én a fifeségben alapelvei között azt látom felfedezni, amit az Erasmussal Nyugat-Európában töltött időben is megtapasztaltam a fiatalok körében, hogy van egy alapvető viszonyulás a másik emberhez, ami nagyjából a „minden ember csodálatos” elven nyugszik. Ezekre a fiatal felnőttekre nem jellemző a nem segítő, mufurc magyar hozzáállás, hanem sokkal nyitottabbak, elfogadóbbak és segítőkészebbek, mint más korosztályban. A trollkodás és másik sértegetésének tilalmát pedig a csoportszabályok is szigorúan rögzítik, és azonnal kitiltják azokat, akik ezeket nem tartják be.

Emellett véleményem szerint van egy anyagi összetartó ereje is a fifeségnek, ami azon alapszik, hogy fiatal felnőttek nem keresnek sokat, és mivel ezt tudják egymásról, ezért mindent, amit adnak, olcsón vagy ingyen adják, tudván, hogy nekik sem lenne 10 ezer forintjuk egy állólámpára.

Ez azonban csak az én személyes véleményem, de nagyon érdekel minket a fife olvasóink véleménye, hogy szerintük mit jelent fifének lennie, milyen csoportokban vannak benne, és miért jó ez az egész. Írjátok meg nekünk a megirom@444.hu e-mail címre.