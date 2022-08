Orbán Dallasban: Kevesebb nőimitátor és több Chuck Norris kell!

Csütörtökön Orbán Viktor beszéde nyitotta meg Dallasban az amerikai konzervatívok rendszeres találkozóját, a CPAC-et, aminek főszónoka szombaton Donald Trump lesz szombaton.

A magyar kormány nagy előfeszítéseket tett azért, hogy a miniszterelnök felszólalhasson a republikánusok nagygyűlésen. A közpénzből működő Alapjogokért Központ a rendezvény egyik szponzora.

Orbán papírforma szerinti beszédet mondott: keresztény értékekről, migrációról, genderről és a liberálisok elleni harc fontosságáról beszélt, obamázott, sorosozott, és eleresztett néhány hamburger ízű poént.

Olykor viszont szabályosan oktatta a közönséget, és lediktálta a republikánusoknak, hogyan kéne összeszedjék magukat.

Egy álom beteljesülése - ezt mondta Orbán Viktor arról, milyen érzés számára, hogy beszédet mondhat a Republikánus Párt nagygyűlésén, a CPAC-en.

A magyar miniszterelnök 30 perces beszéde, amit természetesen angolul mondott el, leginkább arról szólt, hogy megismertesse saját magát és politikáját az amerikai konzvervatív közönséggel, akik ugyan rokonszenveznek vele, sokat mégsem tudnak Magyarországról és annak kormányáról.

Orbán ezért a nulláról indított, hogy elhelyezze országát és saját magát a térképen. Magyarországot Texashoz, a magányos csillag államához hasonlította, ahol szintúgy a függetlenség, a szabadság és a szuverenitás a három legfontosabb érték. Valójában egyetlen különbséget látott, hogy "sajnos a Ewing olajvállalat nem Budapesten fizeti a társasági adót."

Magyarországról azt kell még tudni, derült ki a beszédből, hogy egy 15 millió főt számláló nemzet Európa közepén, amely szenvedélyesen hisz a szabadságában, és kész volt harcolni a XX. században, és most is kész harcolni a kereszténységért. Vezetője pedig, aki Orbán Viktor, egy régi vágású szabadságharcos, a leghosszabb ideje hivatalban lévő Európában, az egyetlen bevándorlásellenes, továbbá 5 gyerekes családapa, akinek épp most teljesedik be egy álma.

„Egy gazdag történelmű, 1000 éves országból jövök, de messze vagyunk egy szuperhatalomtól” - mondta a miniszterelnök, aki ezután a liberális sajtó provokálásával kereste a közös hangot a közönséggel, és meg is találta hamar.

„Már látom a liberális média szalagcímeket: szélsőjobboldali, rasszista, antiszemita, putyin trójai falova mondott beszédet a CPAC-en”

- kacagtatta meg az egybegyűlteket.

Orbán szerint fake news, hogy az ő kormány rasszista lenne, egyszerűen a progresszív média és civil szektor kottából dolgozik. Azzal nevettette a publikumot, hogy minden évben megírták róla, amikor ledózerolta a demokráciát, és nem érti, hogy akkor hogy tud még mindig dózerolni.

Egy rövid udvariassági kör után azonnal nekiment a demokratáknak, gyors sikert aratva. Felidézte, hogy az Obama-adminisztráció ideológiai nyomás alá helyezte Európát és Magyarországot, és rá akarta kényszeríteni kormányát arra, hogy változtassa meg az Alaptörvény szövegét - milyen abszurd ez, a szabad világ vezető hatalmától.

„Nem akarták hogy itt legyek ma, mert gyűlölnek, és mert azért vagyok itt, hogy elmondjam: össze kell fognunk”

- mondta még a demokratákról, akik szerinte egyszerűen csak gyűlölik őt.

Példaként állította a világ konzervatívjai számára a magyarokat, mert ők - ha sokáig is tartott - de legyőzték a kommunizmust, és tudják, miként kell küzdeni a szabadság ellenségeivel szemben. Elővette régóta érlelt eszmefuttatását arról, hogy

a kommunisták és liberálisok mind ugyanazok,

- ekkor tett egy gesztust a volt elnöknek, amikor azt mondta: 2010 után folyamatosan nyernek, legutóbb épp Trump elnök támogatásával, amiért máig hálásak vagyunk.

Innentől Orbán bátran beszélt a győzelem receptjéről, és mint egy igazi amerikai motivációs tréner - vagy életvezetési tanácsadó -, újra és újra elismételte, hogy nem szabad feladni, mindent bele kell adni, csak akarni kell, és meglesz a siker.

„A győzelem napi rutin lett számunkra, de tudjuk, hogy a tegnapi győzelem nem nyeri meg a mait. Sikerünk kulcsa, hogy 100%-ot beleadunk, és minden körülmények között kiállunk az igazunkért.”

Majd ráfordult azokra az ideológiai sarokpontokra, amikre előzetesen is számítani lehetett: „Azért vagyok itt, hogy elmondjam, meg kell osztanunk a tapasztalatainkat, hogy elmondjam, hogy az értékeink, mint a nemzet, a keresztény gyökerek és a család, lehetnek sikeresek a harcmezőn. Még ma is, amikor a politikai életet a liberális hegemónia uralja.”

Szerinte az egyik legnagyobb veszedelem, hogy a liberálisok le akarják választani a nyugati civilizációt a zsidó-keresztény örökségről, és a múltban ez eddig mindig tragédiához vezetett.

Soros Györgyöt is elővette - „Gyuri bácsit” - a legtehetségesebb és leggazdagabb magyart, az ellenfelét, aki senkiben sem hisz, amit ő tesz, és akinek „egy egész hadsereg áll a szolgálatában, pénz, civil szervezetek, kutatóintézetek, és a brüsszeli bürokrácia”, ahhoz, hogy beteljesítse globalista küldetését.

Minden kulcsszót bedobált, amire rezonált a közönség:

„Magyarország egy öreg, büszke Dávid-nagyságú nemzet, mely egyedül áll a globális woke-Góliáttal szemben.”

Beszélt az orbánizmus egyik alapvetéséről is, hogy ti. saját játékszabályaidat alkalmazd, saját intézményeidre támaszkodj, saját nyelvet használj, ne engedd át a kezdeményezés lehetőségét, mert azt a progresszívak azonnal ki fogják használni. Ha volt meglepő eleme a beszédnek, az az volt, hogy minden gátlás nélkül oktatta a republikánusokat, hogyan kéne politizálniuk ahhoz, hogy ne veszítsenek (már megint).

Orbán végül pontba szedte politikája praktikus sarokköveit. Ezekben magyar szemszögből kevés újdonság volt, inkább csak néhány ismert csúsztatás.

1. Migráció

Erre a magyar kormány mondott először nemet Európában, de csak miután megkérdezte az embereket.

„Tucker Carlson mondta, amikor meglátogatott bennünket: nem egy hightech fal, de olyan emberek védik, akik szeretik a hazájukat” - hozta megint közelebb a közönséget egy ismerős névvel.

Azt mondta, hogy 400 ezer illegális csörtetett a határhoz 2015-ben, de a határzár felhúzása után sikerült nullára redukálni a bevándorlást, és mai napig óriási nyomás alatt van a határ, de már nem csak a bevándorlók miatt, hanem mert Brüsszel azt szeretné, hogy adjuk fel a határvédelmi politikánkat.

2. Családpolitika

„Európában azt mondják, a család nem létezik, és love is love. Az igazság az, hogy ha nem tudjuk megfogalmazni, mi az a család, na akkor nem létezik" - mondta, és a családpolitikáját méltatta hosszú mondatokon keresztül.

Azt javasolta például az amerikaiaknak, hogy ha még nem nősek, keressenek maguknak magyar feleséget, mert jól fognak járni.

Óriási ováció fogadta, amikor arról beszélt, hogy kormányzásuk idején feleződött az abortuszok száma, a házasságkötéseké viszont duplázódott.

Felidézte a gyermekvédelmi népszavazást; azt hogy a magyar alkotmány védi a családokat és gyermekeket, és bedobta az ismert szlogent: „Az anya nő, az apa férfi, a gyerekeinket pedig hagyják békén, vita lezárva!” Aztán ezt elmondta úgy is, hogy mindenki mindenféleképp megértse:

„Kevesebb nőimitátor, több Chuck Norris!”

3. Rendvédelem, adózás

A vége felé már voltak üresjáratai: méltatta a magyar rendőrök munkáját, és a közbiztonsággal példálózott, ami szerinte Budapesten a legjobb Európában. Váratlan módon az adórendszerről is beszélt: elmondta, hogy egykulcsos jövedelemadót vezetett be, 10 év alatt 10 százalékkal csökkentettük az adóterheket, Magyarországon a legalacsonyabb társasági adó a kontinensen, és ellenálltunk a globális minimáladózás kísértésének, felbosszantva ezzel a globális eliteket.

4. Háború

Röviden, de beszélt a háborúról is: teljes szolidaritását fejezte ki Ukrajnának, ahonnan1 millió ember kényszerült arra, hogy Magyarországra meneküljön, igaz, többségük nem maradt az országban.

„A globalista vezetők stratégiája kiterjeszti és elnyújtja a háborút. Amerikai orosz tárgyalások nélkül sosem lesz béke Ukrajnában. Így a gazdaság a csőd szélére sodródik Európa” - sorolta a problémákat, azt sugallva, hogy az Egyesült Államokon, jobban mondva a 2024-es választáson múlik, hogy meddig tart majd a háború: „Az önök döntése, mit tesznek, de csak erős vezetők képesek békét teremteni.”

Összegzésében Orbán azt mondta, hogy ha kimondatlanul is, de a világ az Egyesült Államoktól várja, hogy választ adjon a jövő fontos kérdéseire. De ehhez fel kell vállalni, hogy a Nyugat válságban van. Azok után, hogy legyőzte a totalitárius rendszereket, most önmagával harcol.

„A globalisták mehetnek a pokolba, én Texasba jöttem"

- mondta, és hatalmas ováció fogadta.

Utolsó gondolata az együttműködés sürgetése volt: „Vissza kell venni az irányítást Brüsszelben és Washingtonban. Össze kell hangolnunk csapatainkat. Önöknél félidős választások lesznek, nálunk Európai Parlamenti választások 2024-ben. Két évünk van. Nem lesz könnyű, de meg fogjuk csinálni.”