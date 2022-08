Dollárban vagy euróban is befizethetik a vállalatok a társasági adót

Varga Mihály már július végén bejelentette, hogy a kormány döntése értelmében a cégek a társasági adót és az iparűzési adót nemcsak forintban, hanem euróban és dollárban is megfizethetik. Kedd este meg is jelent a társasági adó devizában történő megfizetéséről szóló rendelet a Magyar Közlönyben.

A Pénzügyminisztérium közleménye szerint „a háborús gazdasági helyzet miatt” volt erre szükség. Egyben újra eldicsekedtek azzal, hogy a magyar társasági adó Európában a legalacsonyabb (9 százalék), vagyis az ide települő külföldi vállalatoknak itt kell a legkevesebbet fizetniük. „A mostani változás nagy könnyebbséget is hozhat - jellemzően - azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A cégnek csak annyi a teendője, hogy ezt előzetesen bejelenti az adóhivatalnak. Ha ezt az adófizetési módot választja a cég, akkor az erről szóló űrlapot az adóév első napját megelőző hónap első napjáig nyújthatja be. Az elutalt euró vagy amerikai dollár összege az utalással érintett bankszámla megterhelésének napja szerinti, a Magyar Nemzeti Bank által e napra közzétett árfolyammal számított forintösszegben kerül jóváírásra az adózó adószámláján.”

A bejelentés már a 2022. szeptember 30-át követően kezdődő adóév tekintetében is megtehető.