„Rendeztünk egy bulit, ahova az orosz állam nagyon szívesen eljött” – komoly vihart kavart az Amnesty ukrán hadsereget bíráló jelentése

Az ukrán hadsereg taktikáját bíráló jelentést adott ki a múlt héten az Amnesty International.

A jelentés elítéli Ukrajnát, amiért városokba telepít katonai egységeket és hadfelszerelést.

Külön is bírálják az ukrán hadsereget, hogy iskolaépületeket használ.

Nemzetközi emberjogi szakértők is bírálják a jelentés miatt az Amnestyt, amely szerintük rosszul értelmezi a jogot.

Iskolákat például csak akkor nem szabad hadi célokra használni, ha amúgy azokban tanítás folyik.

Az pedig irreális elvárás, hogy városokért folytatott háborúban ne legyenek katonák a városokban.

Az AI jelentése miatt az ukrajnai iroda vezetője tiltakozásból már le is mondott, a szervezet főtitkárát még belülről is bírálják.

„Az emberek fel vannak dúlva. A mozgalmon belül sokan csalódottak a jelentés miatt. Szerintük ez nem volt építő jellegű, sem az emberi jogok ukrajnai helyzete, sem a mozgalom szempontjából” – nyilatkozta az Amnesty International egyik vezető munkatársa Ilja Lozovkszkinak, az OCCRP nemzetközi oknyomozócsoport vezető szerkesztőjének az AI nemzetközi központja által a múlt héten kiadott jelentés megjelenése, illetve a jelentés miatti botrány kirobbanása után.

A jelentésben az Amnesty azzal vádolta az ukrán hadsereget, hogy harctéri taktikájuk polgárok életét veszélyezteti. Az Amnesty ezt arra alapozza, hogy

az ukrán hadsereg városokban is állomásoztat hadfelszerelést és katonákat;

a városokból is indít támadásokat;

katonáit gyakran iskolák, kórházak épületében helyezi el;

ezzel célponttá teszi a polgári infrastruktúrát és veszélybe sodorja az ott élőket.

A jelentésben idézik a csak Mikolaként bemutatkozó liszicsanszki lakost, aki egy olyan toronyházban élt a városban, aminek a környékét az orosz erők többször is bombázták: „Nem értem, hogy a hadseregünk miért a városokból lő, és miért nem a mezőkről.”

Az Amnesty jelentése szerint nincs tudomásuk arról, hogy „a lakókörnyezetbe betelepült ukrán csapatok megkérték vagy támogatták volna a lakosokat abban, hogy más épületekbe települjenek át”.

A jelentés bírálói ezeket a részleteket külön is támadták. A háború második szakasza, a donbaszi csata előtt és alatt, a Liszicsanszkkal szomszédos Szeverodoneck hetekig tartó ostroma idején a luhanszki ukrán közigazgatás rendszeresen szólította fel a polgári lakosságot távozásra, az evakuációhoz buszokat is biztosítottak. A háború előtt százezres Liszicsanszkban például így a harcok idejére már csak 30-40 ezer lakos maradt – a New York Times szerint sokan közülük amúgy oroszpártiak.

A nemzetközi humanitárius jog sok szakértője szerint az Amnesty jelentésének alaptétele se feltétlenül állja meg a helyét. A jogvédő szervezet jelentésében általában is bírálja az ukrán hadsereget, amiért iskolaépületeket is használ katonái elszállásolására, illetve eleve azért is, hogy a városokban katonákat állomásoztat.

Egy tökéletes világban persze az volna a jó, ha a háborúk messze elkerülnék a városokat. De Ukrajnában éppen városokért folyik a harc, Oroszország eleve úgy indította a háborúját, hogy megszállja Ukrajna két legnagyobb városát, a főváros Kijevet és a mai napig bombázott Harkivot. Marc Garlasco, az ENSZ háborús bűncselekményeket vizsgáló nyomozója, akinek a szakterülete pont a polgári lakosságot érő kockázatok mérséklése, épp ezért véli úgy, hogy az Amnesty „félreérti a jogot”. „Az ukrán hadsereg telepítheti az erőit olyan területekre, amelyeket meg akar védeni – különösen a városi harcokban. Nincs olyan követelmény, hogy a katonáknak vállt vállnak vetve egy mezőn kéne felsorakozniuk. Ez nem a XIX. század. Ukrajnának ugyanakkor továbbra is KÖTELESSÉGE megvédenie a polgárait. Tesznek is ilyen lépéseket, például segítik az áttelepítésüket" – írta Garlasco a New York Timesnak.

Ahogy azért se lehet általánosságban elítélni az ukránokat, amiért iskolákban, közintézményekben szállásolják el a katonáikat. Egyrészt a városi környezetben jellemzően az iskolák azok a helyek, ahol egyáltalán lehetőség van elszállásolni katonákat, mert elég terem és vécé van. „Az, hogy iskolákat használnak - amennyiben azokat nem használják párhuzamosan elsődleges funkciójukra - nem minden körülmények között törvénytelen. Elég nyilvánvaló, hogy az ukrajnai helyzet ebből a szempontból különleges, vagyis az ukrán hadsereg nem feltétlenül sérti meg az útmutatásokat” – nyilatkozta a Guardiannak Steven Haines, a Greenwichi Egyetem nemzetközi jogász professzora, aki az iskolaépületek háborús körülmények közti használatáról szóló, jogilag nem kötelező előírásokat megfogalmazta. Ukrajnában az invázió kezdetekor felfüggesztették az oktatást, így az iskolákat elsődleges funkciójukra nem használják.

Hanna Maliar, az ukrán védelmi miniszter helyettese szerint az Amnesty jelentése „torzítja a valós képet”, már csak azért is, mert nem veszi figyelembe a történések időbeliségét. „Oroszország követ el háborús bűnüket, Ukrajna a területét védi. Oroszország hagyja figyelmen kívül a háborús szokásjogot. És Ukrajnával szemben nem engedi be a területére a nemzetközi szervezeteket, mint amilyen az Amnesty is” – mondta pénteki sajtótájékoztatóján, ahol arról is beszámolt, hogy a hadsereg igenis menekíti a polgári lakosságot a frontvonalból, és még olyan nemzetközi hatóságoknak is hozzáférést enged, mint a Nemzetközi Büntetőbíróság, aminek amúgy nem is tagja.

Maliar szerint, ha nem telepítenének légvédelmi ütegeket a városokba, akkor nem is tudnák megvédeni azokat az orosz légi támadásoktól. De ha az ellenkezőjét tennék, az sem jelentene védelmet az orosz csapásoktól: „A harcállások, hadifelszerelés, vagy akár a katonák hiánya az iskolák, kórházak, óvodák, templomok és múzeumok közelében nem jelentene semmilyen védelmet az orosz légi, tüzérségi, páncélos támadások, gyújtóbombák és kazettás bombák ellen. A polgárok jelenléte még sosem gátolta az oroszokat ezen célpontok támadásától" – idézi a New York Times Roman Avramenko, a háborús bűncselekményeket vizsgáló TruthHounds igazgatójának Facebookon közzétett nyilatkozatát. „Megszállt városok, falvak százaiban történik most az, amit Bucsában, Irpinyben, Hosztomelben láttunk. A magam részéről én nem szeretném, ha az ukrán hadsereg kivonulna a városomból” – nyilatkozta a Timesnak Olha Resetilova, az ukrán Médiakezdeményezés az Emberi Jogokért emberi jogi szervezet részéről.

Resetilova szerint az Amnesty közleménye „duplikálja az orosz propaganda tézisét, mely szerint az ukránok maguk a felelősök azért, hogy bombázzák őket. Valójában semmi köze a nemzetközi humanitárius joghoz”. A már idézett Garlasco osztja ezt a véleményt. „Oroszországot semmi sem akadályozta a civil célpontok támadásában, de most már kifogásuk is van. Egy köztiszteletben álló jogvédő szervezet mondta ki, hogy ott célpontok vannak. Attól tartok, hogy a legrosszabb esetben ezt csak a polgári célpontok elleni támadások kiszélesítésére használják majd. De a legjobb esetben is immár lesz mivel védekezniük" - írta a Timesnak.

A beszámolók szerint magán az Amnestyn belül is törést okozott a jelentés. Okszana Pokalcsuk, a szervezet ukrajnai irodájának vezetője tiltakozásból már pénteken lemondott. Azt mondta, hogy az ukrán iroda munkatársait kizárták a jelentésből, kifogásaikat figyelmen kívül hagyták. Az Amnesty nemzetközi központja vasárnapi közleményében kiállt a jelentése mellett, bár sajnálatát fejezte ki azért, ha fájdalmat okoztak. „Az Amnesty International célja ebben és minden más konfliktusban a polgárok védelmének garantálása. Ez volt az egyetlen célunk legutóbbi kutatásunk kiadásával is” – közölte Alekszander Artemjev, a szervezet egyik szóvivője.

A már idézett, neve elhallgatását kérő amnestys, aki Ilja Lozovszkinak nyilatkozott, úgy vélte, hogy a jelentés nem a legszerencsésebben lett megszövegezve. Szerinte nem tették elég világossá a jelentésben, hogy nem vádolják Ukrajnát jogsértéssel vagy háborús bűncselekményekkel, pláne nem azzal, hogy hadseregük élő pajzsként használná a polgári lakosságot. Külön is bírálta a szervezet Főtitkárát, Agnes Callamardot „a rendkívül gyújtó, kicsit sem konstruktív” megnyilvánulásaiért. Callamard a jelentést ért bírálatokra reagálva a Twitteren „ukrán és orosz közösségimédia-csőcseléket és trollokat” emlegetett, amivel a Lozovszkinak nyilatkozó munkatárs szerint még a mozgalmon belül is sokakat elbizonytalanított abban, hogy a jelentés által kirobbantott válsághelyzetben alkalmas-e egyáltalán az Amnesty International vezetésére.

Ez a munkatárs is elismerte, hogy a jelentés a maga kontextuson kívüli formájában remek alapanyag az orosz propagandának. „Ha bulit rendezel, felelős vagy azért, hogy kiket engedsz be. Mi pedig rendeztünk egy bulit, ahova az orosz állam nagyon szívesen eljött” – mondta. Szerinte lett volna rá mód, hogy ezt megelőzzék. Előkészíthettek volna válaszokat az orosz propaganda állításaira. De nem készültek, nem volt ilyen terv.