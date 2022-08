„Lennék a táncos, akinek Dua az ölébe ült”

Amikor Dua Lipa 2019-ben először fellépett a Sziget nagyszínpadán, inkább még csak a lehetőség látszott benne, hogy elsőrangú popsztár lehet. A járvány utáni kihagyás miatt végül idén visszatérő Sziget fesztivál első napjának fő fellépőjeként a 26 éves énekesnő minden kétséget kizáróan bebizonyította, hogy

azóta elérte ezt a szintet.

Ehhez persze kellett az is, hogy felsorakoztasson még pár slágert, új lemezt, kollabokat, színpadi gyakorlatot, tánckart és a többi.

A koncert gerincét a 2020 márciusában kiadott Future Nostalgia című, nagyon táncos második lemeze adta. Annak a lemeznek az egész marketingjét, felvezetését teljesen át kellett alakítania, hiszen a megjelenése előtt egy-két héttel robbant be a járvány Európában is, és bezárt minden. Eredetileg azon a nyáron jött volna a lemezzel a Szigetre, ami szintén elmaradt, de egyáltalán nem jártunk rosszul vele két évvel később sem. Sőt, ennél jobb kezdést kívánni sem tudtak volna maguknak a fesztivál szervezői, és Dua Lipa a többi fellépőt is kihívás elé állítja.

Ahhoz, hogy ennyien voltak kíváncsiak rá - teltház volt -, az is hozzájárulhatott, hogy a Future Nostalgia végül tényleg rengeteg embernek lett a konyhában, nappaliban táncolós lemeze a bezártság alatt.

Én is hallgattam párszor, és ugyan rajongónak nem nevezném magam (mint mondjuk Rihanna esetében, aki pár éve egy ócska haknival csúnyán elbánt a Sziget közönségével), ahhoz épp eleget olvastam már róla és a showjairól ahhoz, hogy kíváncsi legyek, mi igaz a Dua Lipa körül lévő hype-ból.

Dua Lipa a Szigeten. Fotó: Bankó Gábor / 444

A koncert a Future Nostalgia turné része volt, amit szintén csak idén tudott elkezdeni. Ennek megfelelő, kicsit retrós intróval kezdődött, majd egy-két partislágerrel nyitott a kevésbé nagy durranások közül, de azért már ekkor elkezdtek csápolni az emberek. Lehet, hogy csak én voltam túl régen ekkora világsztár koncertjén, de valahogy azt éreztem, hogy a közönség már az első perctől kezdve tényleg izgatott miatta, és ez csak fokozódott, ahogy Dua Lipa a közönségével együtt egyre jobban belelendült a bulizásba.

Reménykedtem benne, hogy ebben a pink Barbiecore-őrületben lép színpadra, amit a Valentino divatház tervezett neki, vagy esetleg ebben a békazöld flitteres szettben, de végül egy nem kevésbé szexi krokodilbőrmintás, magasan felvágott body és neccharisnya volt rajta. Eleinte nem volt túl beszédes, pár elszórt „Szi-GET!”, hogy érzitek magatokat, „Make some fucking noise!” és hasonlókon kívül. De a koncert második harmadában egyre inkább belemelegedett, és többek közt elmondta azt is, milyen sokat jelentett neki, hogy 2019-ben a Sziget az elsők közt hívta meg headlinernek. Ennél mélyebb sztorizásokba mondjuk nem bocsátkozott, dehát nem is ezért akarták látni az emberek.

A körülbelül 70-80 perces shownak jól kitalált íve volt, úgy követték egymást a számok, hogy kicsit pihenni is tudjon a közönsége egy-egy középtempós szám vagy ballada alatt, és nyilván az időkorlát miatt voltak benne a medley-k is. Általában véve a lassabb részek voltak azok - például a Boys Will Be Boys -, amikben inkább ki tudta ereszteni az egyébként iszonyú jó hangját.



A hangsúly viszont többnyire a felhőtlen táncoláson és szórakozáson volt, és ehhez tényleg mindent megtett a színpadon a csapatával. Tényleg iszonyú szexi, ahogy táncol és tekergőzik a táncosai gyűrűjében, dobálja a haját vagy premier plánban mutatják a kivetítőn a szuggesztív macskaszemeit. Ehhez még csak férfinak sem kell lenni: a címben szereplő idézetet egy mögöttem álló lány mondta a barátnőjének, aki csak annyit tudott válaszolni, ő is. A koncerten egyébként elég sok kiskorú rajongó is volt, lehet, hogy egy-két szülőnek azért lesz némi magyaráznivalója az erotikus táncbetétek miatt (ha esetleg a Good In Bed című szám miatt nem lenne).

Fotó: Bankó Gábor / 444

A csúcspont abszolút a fellépés utolsó harmada volt, köztük a lemez egyik legsodróbb klubszámával (Hallucinate) és legvégül a gigasláger Levitate-tel. Az énekesnőről lerítt a lelkesedése, az, hogy élvezi a színpadot, amellett persze, hogy komolyan veszi a szórakoztatást. Az emberek ezen a ponton már szinte mindegyik dalát végigénekelték vele,

Dua Lipa pedig úgy tűnt, tobzódik abban, ha látja, hogy megőrül a közönség, és ettől csak még jobban odateszi magát.

Valamikor a vége felé említette is a „hihetetlen energiát”. Aztán a koncert végén a szerencsére nem túl hosszúra nyújtott búcsúzkodás alatt többször is elmondta, hogy „See you soon!”, vagyis hamarosan találkozunk, amivel remélhetőleg arra utalt, hogy hamarosan egy arénás koncertre is visszatér. Aminek aztán végképp kirúgná az oldalát.