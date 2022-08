Bocsánatot kért a viselkedéséért Ezra Miller

Megtörte a csendet Ezra Miller, a Legendás állatok-filmek sztárja, miután az elmúlt hónapokban többször is letartóztatták. Bocsánatot kért, és azt mondta, hogy a mentális problémái miatt kezeltetni fogja magát.

„A közelmúltban válságos időszakon mentem keresztül, mostanra megértettem, hogy összetett mentális problémáim vannak, és megkezdtem a kezelést" - írja a Variety-nek kedden eljuttatott közleményében Miller.

Ezra Miller 2017-ben Fotó: ROBYN BECK/AFP

Azt is írja, hogy szeretne bocsánatot kérni mindenkitől, akit a múltbeli viselkedésével felzaklatott. A színész elkötelezett amellett, hogy az élete visszatérjen az „egészséges, biztonságos és produktív szakaszba."

Miller a vád szerint tizenéves gyerekeket zaklatott és hálózott be, idegeneknek esett neki, egy alkalommal pedig egy párt a saját lakásán fenyegetett meg azzal, hogy eltemeti őket. A színész a Legendás állatok-filmekben és az Igazság-ligája filmekben is szerepelt, jövőre mutatják be az ő főszereplésével a Flash című filmet. Egyes hírek szerint a Warner már a szakítást tervezi a színésszel, és Millert örökre kirakhatják a DC filmes univerzumából. Egy, a stúdióhoz közel álló forrás a Variety-nek elmondta, hogy a Warner támogatja Miller döntését.(The Guardian)