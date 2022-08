Indiában ciklusgrafikonokkal harcolnak a menstruációt övező tabuk ellen

Két napja megírtuk, hogy minden közintézményben bárki számára ingyenesen hozzáférhetővé tették a menstruációs termékeket Skóciában, hogy ezzel segítsenek felszámolni a menstruációs szegénységet és ledönteni a női ciklus körüli tabukat; és az Egyesült Királyság kapcsolódó intézkedéseiről is beszámoltunk. Nézzük meg, mi a helyzet a világ másik felén, Indiában, ahol még mindig óriási tabuk övezik a menstruációt.

Fotó: MAYANK MAKHIJA/NurPhoto via AFP

Indiában új kezdeményezésről számolt be tegnap a BBC, ahol a "Selfie With Daughter" kampányának keretében a résztvevő fiatal nők grafikonokat aggatnak az otthonuk ajtajára, ami a menstruációjuk dátumát és időtartamát mutatja. Ez nemcsak a havi ciklusaik nyomon követésében segíthet, hanem az országban a témát övező szégyenfalak ledöntésében is. A ciklus szabálytalansága, a fájdalmas menstruáció ugyanis bajt jelezhet, amivel fontos időben orvoshoz fordulni.

Azokban a társadalmakban, ahol a menstruáció tabunak számít, a cikluszavar (és az azt okozó problémák, így az endometriózis és egyéb betegségek, zavarok) felismerése és kezelése - diskurzus hiányában - akadályokba ütközik, vagy meg sem történik.

India bizonyos társadalmaiban a menstruáló nőkre továbbra is számos korlátozás vár: a hinduizmushoz kapcsolódó gyakorlatok tisztátalannak tartják őket, ki vannak zárva a vallási eseményekről, sőt, néha a saját konyhájukból is. Bizonyos irányzatokban a menstruáló nő nem érhet ételekhez, vallási ikonokhoz, tehenekhez (a szarvasmarha szent állat Indiában) és férfiakhoz sem. Egyes vidéki és törzsi közösségekben pedig a nőknek szeparált "menstruációs kunyhóban" kell tartózkodniuk a menstruációjuk ideje alatt.

"Menstruációs kunyhó" Nepálban Fotó: PRAKASH MATHEMA/AFP

A kampány jelenleg hét indiai államban van jelen, eddig körülbelül 1000 nő vesz részt benne. A BBC megszólaltatta az ötletgazdát, Sunil Jaglant, aki két lánygyermekes édesapa, és a lányai miatt kezdett el információkat gyűjteni a menstruációról és a női ciklusról. Jaglan szerint a ciklusgrafikonok többsége Hariana, Uttar Pradesh és Radzsasztán államokban található, ami azért különösen figyelemreméltó eredmény, mert ez a három állam erősen patriarchális és konzervatív.

Sunil Jaglan 2015-ben Fotó: THE INDIA TODAY GROUP/India Today Group via AFP

A kezdeményezést Narendra Modi, India hindu nacionalista miniszterelnökének saját rádióműsorában, a „Mann ki Baat”-ban is megemlítették.