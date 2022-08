Salman Rushdie támadója azt mondta, csak pár oldalt olvasott az író Sátáni versek című művéből

A 24 éves Hadi Matar, akit Salman Rushide megkéselésével vádolnak, a BBC szerint azt mondta, mindössze két oldalt olvasott az író vitatott regényéből, a Sátáni versekből. Matar ártatlannak vallotta magát, miután a múlt héten egy késsel támadt Rushdiera egy New York-i irodalmi fesztiválon.

Matar a New York állambeli Chautauqua megyei börtönből nyilatkozott a New York Postnak, azt mondta, Rushdie „megtámadta az iszlámot”. Matar azt mondta, csak „néhány oldalt” olvasott a könyvből, de arról nem beszélt, hogy a fatva inspirálta-e őt a támadásra. Arról is beszélt, hogy „meglepődött”, amikor megtudta, hogy Rushdie túlélte a támadást.

Rushdie-t mostanra levették a lélegeztetőgépről, és újra tud beszélni, de ügynöke korábban azt mondta, egyik szemére valószínűleg el fogja veszíteni a látását. (BBC)