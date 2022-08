Bocsánatot kér minden pécsitől a férfi, aki a csütörtöki bozóttüzet okozta

„Őszintén kérek bocsánatot minden pécsi polgártól! - írja a Pécs Aktuálnak eljuttatott közleményében a csütörtöki tüzet okozó férfi.

Pécs nyugati külvárosában, a Mecsekoldalban csütörtök délután hétvégi házak is lángra kaptak egy nagy kiterjedésű bozóttűzben. Az oltáshoz honvédségi helikoptert is be kellett vetni, a lakosoktól azt kérték, hogy csak a legszükségesebbre használják az ivóvizet. A tüzet végül késő estére sikerült megfékezni.

A férfi azt írja, hogy teljes felelősséget vállal a történtekért, büntetőjogi és polgári jogi értelemben is. „Nem szándékosan okoztam katasztrófát. Véletlen baleset történt, amit már nem tudtam megfékezni. Úgy jártam el, ahogy az ilyenkor bárkitől elvárható. Azonnal oltottam a robbanásszerűen terjedő tüzet. Nem lehetett megállítani” - írja.

Bocsánatot kér minden pécsitől. Ami egy embertől elvárható, azt meg fogja tenni a kártérítés érdekében. „Vállalom a balesetből adódó minden felelősségem” - írja még egyszer.