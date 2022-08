Az ország több pontján is lángol az aljnövényzet

Mintegy ötven hektáron ég az aljnövényzet Örkény és Tatárszentgyörgy környékén - közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A lángok a közeli erdőt is veszélyeztetik, a tűzoltók ezért nagy erőkkel vonultak ki.

Az Örkény és Tass közötti összekötő úton, Örkény és Tatárszentgyörgy között ég az út menti terület. Az oltás idejére az 1-es és a 6-os kilométer között az utat lezárták, a forgalmat az 5-ös főúton keresztül Dabas felé terelik.

De csütörtök délután nagy területen ég az erdő és a bozótos Pécs külterületén, az Akó dűlőn. Épületekbe is belekapott a tűz, ami gyorsan terjed az erős szélben. A nagy erőkkel kivonuló pécsi, szigetvári és komlói hivatásos, valamint a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltják a lángokat. További egységek is elindultak a helyszínre.

Tiszafüred térségében két helyen is kigyulladt az aljnövényzet, a 33-as főút két oldalán. Az egyik helyen mintegy száz négyzetméteren égett egy sásos terület. Ott már csak kisebb füstölések vannak, az utómunkálatok zajlanak, miután a tiszafüredi, az egri, a hevesi és a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók a Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett megfékezték a lángokat. A másik területen erdő aljnövényzete és a fák koronája, valamint több ezer négyzetméteren egy nádas ég. A tiszafüredi, a füzesabonyi, a karcagi és a püspökladányi hivatásos tűzoltók oltják a lángokat. Itt is a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vezeti a munkálatokat, amelyeket két erőgép is segít.