Erkölcsi normák szerint kell döntéseket hozni a jobboldali populizmus helyett, mondja Karácsony

Karácsony Gergely főpolgármester a jobboldali populizmus visszaszorításáról, a jogállamisági vita miatt elakadt uniós forrásokról és az erkölcsi normákhoz ragaszkodó Budapestről beszélt az államalapítás alkalmából közzétett beszédében.

Azzal kezdte, hogy amikor Magyarország helyét keressük Európában és a világban, egy olyan időszakban, amikor „Putyin háborúja egy csapásra vetett véget a béke évtizedeinek” és „a prosperitás kényelmes időszakának”, akkor ahhoz az erkölcsi mércéhez kell mérnünk magunkat, amelyet Szent István is alkalmazott:

„Szent István is az univerzális erkölcsi mércéhez mérte magát, ehhez mérte az országát, és mi sem érhetjük be kevesebbel, amikor most a régi kérdésekre új válaszokat keresünk.”

Karácsony szerint hazánkat is uralja a jobboldali populizmus, amely az erkölcsi normák helyett a „mi” és az „ők” állandó szembeállítására épít. Ezt mutatja az, ahogy a kormány politikája „összemossa az agresszort az áldozattal, ez a politika békéről harsog, miközben kerékkötője az agresszort megállítani akaró nemzetközi együttműködésnek”.

Karácsony szerint az ellenzéki politikusoknak, így neki is van felelőssége abban, hogy ez a fajta politikai kommunikáció rutinná vált, az ellenzéki oldalon is elkezdtek alkalmazkodni „az indulatokra szabott politikai kultúrához, ugyanazt csinálni, ugyanúgy beszélni, csak a »mi oldalunkhoz« tartozó tartalommal”.

„Csakhogy ez így nem fog menni” - mondja Karácsony, mert így „nem lehet érvényre juttatni olyan politikát, amire itt és most ennek az országnak és szeretett fővárosunknak égető szüksége van. Olyan politikát, ami azon alapszik, hogy minden embert elidegeníthetetlen méltóság illet meg, hogy felelősek vagyunk egymásért, és rajtunk múlik, hogy meddig lehet még emberhez méltó életet élni ezen a bolygón.”

A főpolgármester szerint az emberek tudatos félrevezetése az, amikor a kormány az ország bajainak az okát a határainkon kívül keresi. Szerinte bár Magyarország válságtüneteit jelentősen súlyosbította, de nem okozta az ukrajnai háború, mert a háborúnak nincs köze a tanárhiányhoz és az egészségügyi rendszer leépüléséhez, „a brutális áremelkedések Magyarországon már a háború előtt fenyegették a hétköznapok biztonságát”. Súlyosbítja az energiaellátási gondokat itthon, „hogy az elmúlt tíz évben Magyarország kitettsége nem csökkent, hanem még nőtt is Oroszországtól”, „a klímaváltozással szembeni védekezéshez a szándék is hiányzott az elmúlt tizenegynéhány évben”.

Karácsony szerint ezeknek a problémáknak a megoldását a felnőtteknek kell megoldaniuk, „nem háríthatjuk a gyerekeinkre”, mert akkor már késő lesz. Erre szerinte lenne is most belátás és pénz is Európában, viszont az erre elkülönített uniós forrásokhoz Magyarország továbbra sem fér hozzá a jogállamisági vita miatt.

„Pedig ez jár. Nem a kormánynak jár, nem az önkormányzatoknak jár. A magyar embereknek jár” - mondja a főpolgármester. „Hogy hozzájussunk, nem kell mást tenni, mint megtenni, ami normális esetben magától értetődő lenne. Jogállami módon kellene kormányozni, fel kellene lépni a korrupció ellen, méltányosnak kellene lenni és meg kellene hallgatni az érintetteket is a róluk szóló döntések előtt.”

Szerinte a jogállam eddig elvont fogalom volt, de mostanra „nagyon is konkrét, húsba vágó üggyé vált”, ettől függ ugyanis, hogy még súlyosabb megszorítások jönnek-e.

Karácsony szeretné, ha azok, akik a következő időszakban elveszíthetik a hétköznapi biztonságukat, éreznék, hogy „ez a város megtartó, óvó és odafigyelő közösség”. Öt pontot határozott meg Budapest számára, ami kijelöli a teendőket a következő hónapokban:

1. Lehetőségeikhez mérten segíteni fogják mindazokat, akiket a rezsiárak emelése a legnehezebb helyzetbe hoz.

2. Zöld beruházásokkal, energiahatékonysági és energiatakarékossági programokkal szeretnék elérni, hogy a budapesti közszolgáltatások energiaigénye „ne legyen kiszolgáltatva se a magyar, se az orosz kormány folyton változó politikájának”.

3. Fejlesztik a közösségi közlekedést. Lecserélik „a korszerűtlen, energiafaló és környezetszennyező járműveket”.

4. „Amikor a kormány tarvágásra készül, Budapest fákat ültet”, mert Karácsony szerint ez a jövőféltő politika.

5. Saját erkölcsi normáikhoz, a sokszínűséghez és a liberális demokráciához ragaszkodnak „fajelméleti fejtegetések helyett”.