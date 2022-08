Egy brit-belga tinédzser lett a világ legfiatalabb pilótája, aki egyedül repülte körbe a Földet

Öt hónappal felszállása után körbe ért Mack Rutheford, a 17 éves belga fiatalember, aki egyedül repülte körbe a bolygót. Rutherford idén március 23-án szállt fel a bulgáriai Szófiából, és repült Olaszországba, Görögországba, majd Ázsián, Afrikán, az Egyesült Államokon és két óceánon át vissza.

A pilóta szerdán szállt le ismét a bolgár fővárosban.

Ezzel megdöntötte a Guinness-rekordot, amelyet a 18 éves Travis Ludlow állított fel 2021-ben, aki 18 évesen és 150 nap alatt teljesítette ugyanezt a mutatványt. Macket nővére, Zara bátorította, aki januárban 19 évesen a legfiatalabb nő lett, aki körberepülte a világot.

Egy gyors, ultrakönnyű Shark típusú géppel repült, amelynek utazósebessége eléri a 300 km/órát.

Utazása előtt elmondta, hogy a repülés egy álom, amely mindig is része volt ő és a nővére életének is, akivel tehetséges pilóta szüleik példáját követték. (via Sky News)