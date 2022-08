Fluor szerint Tóth Gabi szereti ártatlannak mutatni magát, de azért előbújik belőle a „tapolcai vipera”

Folytatódik az adok-kapok Fluor Tomi és Tóth Gabi között: a rapper azt mondta a Story magazinnak, hogy „rettenetesen álszentnek” tartja az énekesnőt, aki állítása szerint legutóbbi nagy port kavart twittje után SMS-ekkel kezdte bombázni, és a háta mögött szapulja őt.

Fluor Tomi Fotó: Wellhello / Youtube

Fluor egy héttel ezelőtt, miután kiderült, hogy Tóth Gabit a csuklóján egy kb. hétmillió forintot érő karórával fotózták le, azt írta ki Twitteren: „Ha tudtam volna, hogy 7 milliós rolexszel jár a kereszténység, kicsit jobban hittem volna Istenben”. Tóth Gabi erre azzal reagált: „Lehet, hogy hétfőre kitalálják, hogy a tűzijáték is miattam volt”.



A rapper azt mondja, az énekesnő „egyik pillanatban olyan, mint Isten nyugosztalja, Berki Krisztián, a másikban meg mint egy apáca. Akkor most ő melyik is igazából?” Tóth Gabi a múltkori eset után azt írta neki, szerinte Fluor tele van gyűlölettel, de szerinte ez nem igaz, a képmutatás zavarja.

„Semmi baj nem lenne, ha azt kommunikálná, hogy szereti a fényűzést. De ő állítja magáról, hogy szerény keresztény lány, akinek nemhogy drága bébiszitterre, de a zebrán átmenni sincs pénze”

– mondta Fluor.

„Azért nem hívom fel, mert ha azt akarom, hogy a képembe hazudjanak, arra van más platform. (…) Szereti beállítani magát ártatlannak, de azért előbújik belőle a tapolcai vipera. Letiltott az oldaláról, de kapom a képeket a kommentjeiről, például hogy ha nem bulizom el, nekem is lenne Rolexem” - folytatta Fluor, akinek régebben jó kapcsolata volt az énekesnővel. Továbbra is tehetségesnek tartja, de úgy gondolja, inkább dalírásba kellene fektetnie az energiáit. (Via 24.hu)