Két helyi tó leszivattyúzásával próbálják visszahozni az életbe az ország horgászparadicsomát

Miközben ez volt az eddigi legszárazabb hét hónap Magyarországon, a tiltakozás ellenére is elvonnak vizet a mátraszelei és mátraterenyei tavakból. A kiszivattyúzott vizet a maconkai tóba vezetik át, mert az alacsony vízállás miatt elpusztulnak a benne lévő halak. Maconka az ország horgászparadicsoma, ebben a tóban már Áder Jánosnak is volt kapása.

Sokakban felmerült, hogy a szivattyúzás hátterében nem csak ökológiai döntés áll, hanem köze van az őszi horgászversenyekhez is. Dérer István azt mondta: ez „fake news”.

A szeptemberi horgászbajnokságokat már törölték, de a cikk megírásáig a maconkai tó Facebook oldalának tetején még olvashatók voltak a verseny részletei, a közleményben pedig nagyon kellett keresnünk a törlésre vonatkozó részeket.

Amikor a felelősökről kérdezték, az illetékes vízügyi hatóság igazgatója, Szilágyi Attila az OMSZ kirúgott vezetőihez hasonlította magát.

Mátraterenye Fotó: Németh Dániel/444

Adott három mesterséges tó Nógrád megyében: egy Maconkán, ami kettészeli a Zagyva folyót, egy Mátraszelén és egy Mátraterenyén. Mindhárom megszenvedi az aszályt.

Mátraterenyén lakossági akció indult az elmúlt napokban, mert nem értesítették őket, hogy megcsapolják a helyi tavat. Mindezt azért, hogy a vizet a Zagyva folyón keresztül átvezessék a maconkai horgásztóba. Volt, aki véletlenül tudta meg, hogy erről szavazást is tartott az önkormányzat, mert az ülés napirendi pontjai között nem szerepelt a kérdés.

A hozzánk eljutott közlemény szerint a helyszínen dolgozó vízügyi szakembereknél nem volt engedély vagy más dokumentum, ami alapján a szivattyúzást elkezdhették volna, ez mégis megtörtént szerda este. Aztán - feltehetően a lakossági mozgolódás hatására - leállították, de pénteken teljes gőzerővel újrakezdték.

Fotó: Németh Dániel/444

A maconkai tavat üzemeltető Bátonyterenye-Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület (BSHE) elnöke dr. Dérer István, aki az évi több tíz milliárdos bevételű Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) elnökhelyettese is. A horgászversenyek évi több száz millió forintot hoznak a szövetségnek. A BSHE éves árbevétele 200 millió forint körül volt tavaly.

Maconkán szeptember elején kezdődne az év horgászbajnoksága, ami várhatóan közel tízmilliós bevételt hozna az üzemeltetőnek - most viszont úgy tűnik, ez elmarad. Jelenleg a tó - ami valójában hét darab víztározó - több egységében is horgászati tilalom van, mert az alacsony vízállás miatt tömegével pusztulnak el a halak. Emiatt kedd délután vízminőségi készültséget rendeltek el, fél nappal később, szerda délelőtt pedig erre hivatkozva kezdtek el szivattyúzni.



A vízügyi igazgató az OMSZ kirúgott vezetőihez hasonlítja magát

Az illetékes vízügyi hatóság igazgatója, Szilágyi Attila csütörtök délelőtt nyílt tájékoztatót tartott, ahol azt mondta, ő úgy tudta, mindkét település vezetősége tudott a szivattyúzásról. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy mint igazgató nincs elkötelezve semmilyen szervezet mellett, nem ért a halakhoz, sőt,

még életében nem is evett halat.

Azt pedig többször is hangsúlyozta, hogy ő a lakossági tiltakozás és az önkormányzati hozzájárulás ellenére is intézkedni fog, ha felülről, a Belügyminisztériumtól utasítást kap. Ha a tiltakozás miatt a szivattyúzás végül meghiúsul, és emiatt kár keletkezik a maconkai tóban, az a mátraterenyei önkormányzat felelőssége lesz. Kérdés, hogy ezt hogyan lehet bizonyítani.

Amikor a lakók a felelősökről kérdezték, saját sorsát az OMSZ nemrég kirúgott vezetőinek sorsához hasonlította, majd Szilágyi szájából az is elhangzott, hogy mivel „háború van, és háborúban nem ülünk le tanácskozni", a határozat ellen nincs jogorvoslati lehetőség. Pedig ekkor a víz leengedéséről szóló határozat még meg sem jelent.

A maconkai tározó Fotó: Németh Dániel/444

Egy helyi lakos a tájékoztatón megkérdezte, a vízelvonás hátterében csak ökológiai döntés áll-e, vagy köze van az (akkor még) közelgő maconkai horgászversenyhez, de Szilágyi erre nem kívánt reagálni. Megkeresésünkre Dérer István azt mondta, az, hogy a szivattyúzásnak köze lenne a bajnoksághoz, “fake news” és „csak hangulatszításra jó”, hiszen a szeptemberi versenyeket már törölték.

A cikk megírásakor valóban volt már információ arról, hogy elmaradnak a szeptemberi versenyek, de a tó Facebook oldalának tetején olvashatók voltak még a bajnokság részletei, a kiadott közleményben pedig nagyon kellett keresnünk az erre vonatkozó részt. A BSHE hírleveire is feliratkoztunk, de itt sem kaptuk tájékoztatást arról, hogy lemondták volna a versenyeket.

Senki sem ért semmit, de a szivattyúk működnek

A lapunkhoz eljuttatott tiltakozó közlemény a vízgazdálkodásról szóló hatályos törvényre hivatkozik, ami szerint a Zagyva ökológiai-természetvédelmi vízigénye megelőzi a maconkai tóét is. Ez alapján nem lehetne leszivattyúzni más tavakból a Zagyván keresztül vizet azért, hogy a maconkai tóban több legyen. A horgászbajnokság helyszíne hivatalosan nem is halastó, hanem egy víztározó, ami úgynevezett rekreációs célú horgászati hasznosításra kapott engedélyt. Ennek megfelelően a halállomány védelméért kizárólag a víztározó üzemeltetője, a BSHE felelős.

Kérdésünkre Dérer István azt mondta, a fenti törvény értelmezhetetlen.

Szerinte a maconkai víztározó alatti és feletti folyószakasz közt „feloldhatatlan ellentét" feszül, mert a helyi vízmű régóta nem foglalkozik a kiszáradó Zagyvával és „üzleti alapon tevékenykednek". Dérer szerint ezúttal a sokmilliós értékű halpusztulás kellett ahhoz, hogy végre megüsse a helyi hatóságok ingerküszöbét, a tiltakozók meg „érdekes módon nem bontottak zászlót, amikor a Zagyva felső szakasza teljesen kiszáradt és elpusztult benne az összes hal.”

Mátraterenye Fotó: Németh Dániel/444

Mátraterenye Fotó: Németh Dániel/444

Mátraterenyén aláírásgyűjtés is indult a szivattyúzás ellen, mert a helyiek félnek a tó kiszáradásától. Ebből volt is már baj korábban a településen: a vízszintcsökkenés sok évvel ezelőtt földmozgásokat okozott, ami miatt jelentősen megromlott az épületek állapota, több tóparti ház fala is megrepedt.

Szerintük nagy a veszélye annak, hogy a szivattyúzás miatt ez újra megismétlődik. A kutak kiszáradásától is félnek, ami aszály idején végképp hatalmas károkat okozhat.