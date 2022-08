Speciális ortopéd lábbelit kapott egy pingvin San Diegóban

Lucas, a négy éves pingvin dongalábbal küszködött. Ez egy olyan betegség, ami egyes állatoknál a lábak megduzzadását és fájdalmas elváltozások kialakulását okozza.



Az állapota miatt a San Diegó-i Állatkert Szafari Parkjában Lucas kirekesztve érezte magát, mert a többi pingvin nem akart vele időt tölteni.

Egy New Jersey-i székhelyű cég, a Thera-Paw, amely csizmákra és egyéb állatvédő lábbelikre specializálódott azonban készített egy speciális ortopéd csizmát Lucas számára. A csizma neoprénből és gumiból készült, a talpán extra párnázással. A fekete árnyalat a lehető legjobban hasonlít a természetes lábszínéhez, hogy ne legyen túl feltűnő.

A csizma igazán bevált. Miután a gondozók ráadták a pingvin lábára, az állat azonnal próbálgatni kezdte. Ma már képes lépést tartani - és ami még fontosabb, szocializálódni - a többi pingvinnel.

A szociálódás még a vártnál is jobban megy - Lucasnak már barátnője is van. (via CNN)