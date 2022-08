Alfonz gazda álma valóra vált, vasalt hajú nőket dolgoztathat ingyen a tanyáján

„Számomra az a legfontosabb, hogy elsősorban én érezzem jól magamat, de ezek mellett szeretném, hogy a lányok, akik jönnek, egytől egyig kurva jól nézzenek ki” – szakadtak ki az őszinte gondolatok a 21 éves csíkszenttamási Sándor Alfonzból, aki egyike annak a négy gazdának, aki úgy döntött, az RTL gazdás társkeresős realityjében fogja megtalálni élete párját.

Ez azt jelenti, hogy újraindult a Házasodna a gazda, ami újra minőségi trash-élményt nyújt, és a lényege továbbra is az, hogy az RTL felkutat pár magyarországi és határon túli gazdát és gazdasszonyt, aztán rájuk uszít egy rakás szerelemre vágyó nőt és férfit, akiket a gazdák egy darabig ingyen dolgoztatnak a tanyán, miközben néha elviszik őket randizni.

Alfonz gazda és a nők Fotó: RTL Klub / Házasodna a gazda

Alfonz gazda családjának erdélyi tanyájára összesen tíz nő érkezett, egyikőjük szerint a gazda „az erdélyi Justin Bieber”, aki azért tetszett meg neki, mert „egy egyszerű ember, olyan, mint én”.

A csíkszenttamási gazda bemutatkozása szerint egyébként a román katonaságban szeretett volna dolgozni, de kiderült az is, hogy a számára megfelelő nő esetében „nagyon fontos, hogy kivasalt, egyenes haja legyen”. Ennek megfelelően ki is választott végül négy vasalt hajú lányt, egy egyetemistát, egy munkanélkülit, egy értékesítőt és egy vezető-főkassza helyettest. Utóbbiról azt mondta, a „makacsságát be kell törni”.

„Ha egy nő makacs, az nekem teljes mértékben kihívást jelent. Azért jó egy makacs nő, mert lehet vele vitázni, s a viták után természetesen ki is lehet békülni, és akkor az nem mindennapi szituációkat idéz elő” – fejtette ki részletesen világnézetét Alfonz gazda, aki aztán rátért arra is, hogy hol van a nő helye.

„Kifejezetten szeretem, ha egy nő otthon van a konyhában. Az őszintét megvallva, nem nagyon szoktam édességeket enni, de a jó házi süteménynek soha nem tudtam ellentmondani, ezért a Mercit le is szeretném tesztelni, hogy lássuk, milyet tud készíteni.” Mindeközben a bogácsi tanyáján Vera gazdasszonyhoz is megérkeztek a kérők, egyikőjük egy székely zászlót hozott ajándékba, egy másik sámándobbal érkezett, ami a gazdasszony szerint „autentikus gesztus” volt, András pedig, aki rádiós műsorvezetőként dolgozik, auchanos krémest hozott.

Ő később kifejtette, hogy a szakmája miatt hangfétise van, és „ha esetleg a Verához hozzá kell szólni rádiós hangon, mondjuk egy napsütötte reggelen, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy »kávéval átitatott, energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok, Vera, kérsz-e reggelit, na ennek mondjál ellent!«”.

Andrásnak végül sikere volt, és maradhatott a gazdasszonynál, ellentétben Imrével, aki pár órányi gulyásfőzés után maga döntött úgy, hogy lelép, miután kiborult, hogy többen vannak férfiak egy nőre, illetve hogy ez neki „nem éri meg anyagilag”.

„Ki a fasz fogja nekem az 550 eurómat megtéríteni? Mert ennyibe került nekem az utam!” – kezdte az egyébként futárként dolgozó és Ceglédről érkező Imre a percekig tartó meltdownt, aminek a végén már az operatőrökkel is üvöltözött, hogy ne filmezzék.

„Hát én nem fogok, szóval én úgy vagyok vele, hogy ha, ugye én nem vagyok az a típusú, én má' mondtam, én nem vagyok az a típusú, hogy ha valaki nem, szóval nem vagyunk, ha valakinek én nem vagyok, akkor én azt, ahogy mondtam ugye, és én már mondtam, hogy sok sikert, satöbbi, szóval én akkor már elköszöntem. Önnel nekem nincsen semmi gondom, én ezt teljes mértékben elfogadom. Bennem nincs meg az az ösztön, hogy én most férfiakkal küzdjek azért, hogy majd megkapjam a hölgyet. Nálam ez nem működik. (...) Szóval az, hogy ön és rajtam kívül még nyolc ember. Nem az a típus vagyok, hogy most, ahogy én mondom, mint az állatvilágban, hogy egy nőstény, és a többi hogyhívják, és csókoljak valakit. Én nálam ez nem. Azért, hogy kiröhögtessem utána magam a tévébe, ez egy kicsit hogyhívják” – szakadt ki Imréből a sérelem az utazási költségek és az ismerkedés menete miatt, majd mikor a gazdasszony azzal próbálta nyugtatni, hogy „ezen már túl vagyunk” és „innen már csak előre nézünk”, Imre folytatta.

„De nem tudok előre nézni, mert engem megfosztottak egy kicsit. Úgymond anyagilag. Ami nekem belekerülhetett volna mittudomén száz euróba, így belekerült nekem 550 euróba, amit az én kocsim árából kellett kiszedjek.”

A második adás végére sem derült ki, hogy „ki a fasz fogja megtéríteni” Imre 550 euróját, az viszont igen, hogy a szerda esti adásban Alfonz gazda háreme már meg is kezdi az ingyenmunkát egy kis tehénfejéssel és ganézással.