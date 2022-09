Human Rights Watch szerint erőszakkal deportálnak ukránokat

Ukrajna szerint több mint egymillió polgárát deportálták Oroszországba. A Human Rights Watch (HRW) emberjogi szervezet 117 szemtanúval készített interjút, a beszámolók alapján pedig beszámolót készített az oroszok által megszállt ukrán területeken ragadtakat és az Oroszország területére menekülőket ért atrocitásokról.

A HRW szerint az oroszok megsértették a nemzetközi humanitárius jogot.

Orosz katonák orosz tankon Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu Agency via AFP

A beszámolók szerint a háború elől Oroszországba menekülőket néha napokra bezárták, és hosszas kihallgatásokon, szűréseken kellett részt venniük. Előfordult olyan is, hogy az orosz katonák bántalmazták a menekülteket.

A kihallgatásokon az ukránoktól biometrikus adatokat gyűjtöttek be, így az ujjlenyomataikat és az arcukról készített fotókat is adatbázisokba gyűjtötték. Ezen túl a civilek telefonjait is áttúrták, kontaktlistájukat átmentették, privát üzeneteiket és a közösségi médiás kommentjeiket átnézték.

A szemtanúk, akik sikeresen szöktek meg az oroszok elől, és EU-s országokba menekültek, egymástól függetlenül erősítették meg a táborok hollétét, és a kikérdezések menetét.

"Azonnal le kell állítani az emberek engedély nélküli Oroszországba terelését az oroszok által megszállt ukrán területekről" - mondta Belkis Wille vezető kutató. "Az orosz hatóságoknak és a nemzetközi szervezeteknek mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy segítsenek az akaratuk ellenére Oroszországba hurcoltaknak, akik haza akarnak térni."

Azokat a személyeket, akik fennakadtak a szűrűn, mert kapcsolatban álltak ukrán nacionalista csoportokkal vagy ukrán katonai csoportokkal, orosz ellenőrzés alatt álló régiókban őrizetbe vették, és fogolytáborba szállították őket.

Az olenivkai fogolytábor:

A HRW összesen 15 táborról számolt be. Publikálás előtt a HRW írt az orosz vezetésnek, de nem érkezett válasz. (DW)