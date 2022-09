Emmy-díjat nyert Rév Marcell operatőr

Nemcsak Barack Obama nyert Emmy-díjat vasárnap, hanem Rév Marcell is. A magyar operatőrt 2021 után idén is a Kiemelkedő operatőri munka egykamerás sorozat (egy órás) kategóriában jelölték az Eufória című sorozat egyik epizódjáért, de idén oda is ítélték neki. Most a technikai kategóriák győztesei derültek ki, a legjobb sorozatok és színészek díjait szeptember 12-én adják át.

Rév Marcell Fotó: Németh Dániel/444

Rév Marcellel augusztus végén Rényi Pál Dániel készített nagyszerű interjút: Nem akartam Hollywoodba emigrálni, csak megtörtént velem. Ebben a magyar filmes azt mondta, az Emmy inkább presztízsdolog, a streaming piacon fontos, de ahhoz, hogy milyen munkákat kap Hollywoodban, a jelölésnek vagy díjnak semmi köze nincs. (Via Forbes)