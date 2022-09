Eddig több százezer ukrán állampolgárt deportálhattak Oroszországba, sokukról semmit nem tudni

Bizonyítékaink vannak arra, hogy az oroszok több százezer ukránt hallgattak ki, vettek őrizetbe és erőszakkal deportáltak Oroszországba „szűrési műveletek” címszóval, mindez az orosz vezetés tudtával történt - közölte az Egyesült Államok szerdán az Albániával közösen összehívott ülés után az ENSZ Biztonsági Tanácsában. Oroszország azonnal fantazmagóriának nevezte a vádakat.

A Linda Thoomas-Greenfield által bemutatott ábra az orosz „szűrési műveletekről”. Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP

A „szűrési műveletekbe” beleszámítanak azok, akik önként menekülnek el Ukrajnából, de azok is, akiket „szűrőpontokra” visznek erőszakkal, majd onnan Oroszországba. Ezeken a pontokon folyik a kihallgatás, az adataik begyűjtése, a motozás, de gyakori az is, hogy rángatják, kínozzák őket, majd fogolytáborba küldik őket, és nem kerülnek elő többé.



Linda Thomas-Greenfield amerikai ENSZ-nagykövet azt mondta, különféle forrásokból - többek közt az orosz kormánytól - származó becslések alapján eddig az orosz hatóságok 900 ezer és 1,6 millió fő közti ukrán állampolgárt hallgattak ki, vettek őrizetbe és deportáltak Oroszország távoli, keleti részeibe.

A „szűrési műveleteknek” az ENSZ-nagykövet szerint az a célja, hogy azonosítsák azokat, akiket Oroszország nem tart eléggé szabálykövetőnek vagy ellenőrizhetőnek. Növekszik azoknak a megbízható bizonyítékoknak a száma, melyek szerint ezek az emberek „eltűnnek” vagy foglyok maradnak. Hozzátette, az egészet az orosz hatóságok koordinálják, sőt, listákat adnak ki további ukrán „szűrési célszemélyekről”.

A művelet alól a gyerekek sem kivételek, információik szerint legalább 1800 gyermeket vittek az oroszok által ellenőrzött ukrán területekről Oroszországba. Őket vagy a családjuktól szakították el vagy árvaházakból vittek el, és oroszoknak ajánlják őket fel örökbefogadásra.

Vaszilij Nebenzija, orosz ENSZ-nagykövet szerint csak próbálják besározni az országát, és ez csak egy regisztrációs folyamat. Ő azt mondta, több mint 3,7 millió ukrán - köztük 600 ezer gyerek - ment oroszok által ellenőrzött területekre vagy Oroszországba, de „nem tartják őket börtönökben.” Állítása szerint szabadon élhetnek és mozoghatnak.

Thomas-Greenfield azt mondta, számított rá, hogy Oroszország tagadni fogja a szűrési műveleteket, de nagyon egyszerűen lehetne bizonyítani, ki mond igazat. Azt mondta Nebenzijának, engedjék be az ENSZ-et, adjanak hozzáférést a független megfigyelők, az NGO-k számára, és a humanitárius segélynyújtókat is engedjék be. (AP)