18 fokra hűtené a kormány az állami intézményeket

Van kezdeményezés arra, hogy az EU-ban legyen egy katonai együttműködés az orosz-ukrán háború kapcsán. Ez alapvetően nem arról szól, hogy ukrán katonákat képezzenek ki, bár ilyesmiről is lehet hallani. Mindenesetre a Magyar Fórum kérdésére a miniszter azt mondta, az EU még ilyen esetben sem válna hadban álló féllé a háborúban.

A Magyar Fórum újságírója azt is megkérdezte, milyen különbséget lát a miniszter az illegális migránsok és az orosz turisták között, ezzel reagálva a hírekre, hogy az orosz turisták vízumának korlátozása is felmerült az EU-ban. Gulyás azt mondta, nem látja értelmét annak, hogy "faji alapon" tiltsák ki az oroszokat az EU-ból a háború miatt, már csak azért sem, mert Oroszországban is van ellenzék, nem mindenki ért egyet a kormány politikájával.