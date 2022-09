A Fidelitas alelnöke és több ismerőse épp a budavári időközi előtt jelentkeztek át az I. kerületbe

Miután vasárnap a budavári időközi választáson a Fidesz jelöltje mindössze 60 szavazattal nyert, a Momentum voksturizmusról kezdett beszélni. Korsós Borbála azt állította, hogy augusztus eleje és a múlt vasárnapi választás napja között gyanúsan sokan létesítettek lakcímet a választókerületbe tartozó Ostrom utca 16. szám alatt.

Az Opten adatai alapján a 24.hu több frissen bejelentkezett személyt is azonosított, akik között ott volt a Fidelitas alelnöke is, aki egyébként Rogán Antal minisztériumában dolgozik.

Baczkó Norbert mindössze hat nappal a budavári időközi választás előtt létesített lakcímet az Ostrom utca 16. szám alatt. De rajta kívül ezekben a napokban több hozzá köthető személy is bejelentkezett ugyanerre a címre, szóval akár szavazhattak is a választáson, amit megnyerve a Fidesz többségbe kerülhetett az I. kerületi testületben. A lap szerint húsz olyan ember lehet, aki az időközi választást megelőző napokban vagy hetekben jelentkezett be lakóként az Ostrom utcai címre.

A voksturizmust a választások előtt éppen a Fidesz legalizálta. Tavaly ősszel a kormány javaslatára a parlamenti többség úgy módosította a szabályokat, hogy már nem kell ténylegesen ezen a címen élnie annak, aki lakóhelyet létesít. A TASZ már akkor is felhívta a figyelmet arra, hogy ha az állam nem is várja el az állampolgártól, hogy a bejelentett lakcímén éljen, a nyilvánvalóan fiktív lakóhelyek jogi értelemben vett fiktív jellege is megszűnik. Így pedig a fiktív lakóhely létesítése sem büntetendő már. „A Btk. közokirat-hamisításról szóló része úgy módosul ugyanis, hogy a tulajdonos hozzájárulásával vagy saját tulajdonú ingatlanra bárki bejelenthet lakcímet büntetőjogi szankció nélkül – akkor is, ha már az első pillanattól nyilvánvaló, hogy nem fog ott élni” -írta tavaly novemberben a jogvédő szervezet.