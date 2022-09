Az oroszok azt követelik, hogy az UEFA tiltsa el az ukránok szövetségi kapitányát

Oroszország az Európai Labdarúgó-szövetséghez fordult, és azt próbálják meg elérni, hogy a szövetség tiltsa el az ukrán válogatott szövetségi kapitányát, Olekszandr Petrakovot. Petrakov nemrég arról beszélt, hogy akár fegyvert is ragadna, hogy úgy harcoljon a megszálló orosz hadsereg ellen, és az Orosz Labdarúgó-szövetség szerint ezzel az ukrán edző megsértette a politikai ügyekben elvárt semlegesség elvét.

Fotó: INA FASSBENDER/AFP

A Guardian által megismert orosz indoklás egy orosz és egy olasz lapnak adott interjúra hivatkozik, melyben Petrakov többek között az orosz sportolók eltiltását kérte a nemzetközi versenyektől, és beszélt arról is, hogy akár csatlakozna a hazájukat védő seregekhez is. Ezek az interjúk még nem sokkal a háború kitörése után születtek, Petrakov áprilisban beszélt arról, hogy ha jönnek az oroszok Kijev ellen, akkor hiába 64 éves, ő is fegyvert fog ragadni, és szerinte két-három ellenséget ki tud majd iktatni. Elmondása szerint akart is jelentkezni a város védelmére szerveződő gárdába, de az ukrán kormány egyik tagja kora és harctéri tapasztatatlansága miatt lebeszélte erről.

Emiatt fordult az UEFA etikai bizottságához az orosz szövetség, akik úgy látják, hogy Petrakov vétetett a FIFA és az UEFA etikai szabályai ellen, melyek tiltják az összes országgal szembeni diszkriminációt, és amely előírja, hogy a labdarúgás a béke hírnöke kell legyen.

Az ukrán szövetség képviselője elmondta, hogy a szövetségi kapitány csak megtámadott hazájának lakóit akarta megvédeni, és nem értik, miféle diszkriminációról lehet itt beszélni, főleg azzal párhuzamba állítva, hogy egy másik ország éppen népirtást követ el ellenük.

Az orosz szövetség alelnöke által jegyzett levélben nem kerül szóba az Ukrajna ellen indított orosz háború, csupán arról van szó benne, hogy két ország közötti politikai konfliktus ügyében szólalt meg a szövetségi kapitány, ami nyilvánvalóan szabályellenes.

Az orosz szövetség szerint Petrakov erőszakra szólított fel, és nemzeti alapon akart diszkriminálni másokat. Az UEFA a Guardian megkeresésére közölte, hogy nem kommentálhatnak külön egyes beadványokat, és minden, az etikai bizottság elé kerülő beadványt a szabályoknak megfelelően fognak megvizsgálni.