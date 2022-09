Elfogadta a XII. kerületi önkormányzat a brutális téli rezsiszigort

"Az áramot az eddigieknél 12-szer drágábban, a gázt 11,5-ször drágábban tudja megvenni a XII. kerületi önkormányzat. Ez 2,5 milliárdos plusz kiadást jelent, miközben a költségvetés 15 milliárdos" - ezzel vezette fel Pokorni Zoltán polgármester a képviselő-testület ülésén azt a megszorítócsomagot, amit a főváros egyik leggazdagabb kerülete vezet be.

Mivel a bölcsődéket és az óvodákat mindenáron nyitva tartják, hogy a szülők dolgozhassanak, a többi intézménynél még nagyobbat kell spórolni. (Ugyanakkor az óvodákban is legfeljebb 20-22 fok lesz, a bölcsődék öltözőhelyiségeiben 24 fok. Novembertől emelkedik a bölcsődei gondozás díja is, a kerületben élőknél napi 1400 forintról 1700 forintra, nem kerületieknek 2 800 forintról 3 400 forintra, de a különböző kedvezmények megmaradnak.)

Januártól három hónapra bezár

a MOM Kulturális Központ,

a Barabás-villa,

a Jókai Klub,

a Hegyvidék Galéria,

a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény,

a Városmajori uszoda,

a MOM Sportközpont

és a Városmajori focipályák (egész pontosan nem fedik be őket)

Az eredeti tervben szerepelt két, az idősek nappali ellátását végző gondozási központ is. Végül úgy döntöttek, hogy ezek közül csak az egyiket, a Normafánál lévőt zárják be, a Németvölgyi nyitva marad, mert fontos, hogy az idősek azt érezzék, hogy közösségbe tartoznak. A kulturális Szalon is hasonló okok miatt úszta meg a téli bezárást.

Bevezetik az önkormányzati hivatalokban, hogy lehetőség szerint a héten csak három napot legyenek bent a hivatalban, két napot otthonról dolgozzanak.

Az eddigi fűtési támogatás helyett rezsitámogatást vezetnek be a rászorulóknak és az egyedülálló időseknek. Ennek az összege eddig 12 ezer forint volt, most 13 lesz, de szélesebb kör kaphatja.

Az önkormányzat 20 százalékkal növeli majd a közétkezési díjakat, de csak január elsejétől, addig az alapanyagárak miatti többletköltségeket átvállalja. Az önkormányzati lakások bérleti díjának megemelését is elhalasztják idén.

Bérleti díjkedvezményt adnak a Waldorf iskolának és a megváltozott munkaképességű Ízlelő étteremnek.

Az ülés alatt Pokorni megjegyezte, hogy milyen meleg van a teremben, nem mutatnak jó példát, pedig ő még pulóvert is felvett. Jelezték neki, hogy még nem fűtenek.