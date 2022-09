Schmitt Pál egykori hivatalvezetője lehet az NVB új elnöke

Cservák Csaba 44 éves jogász, Schmitt Pál volt államfő hivatalvezetője lehet a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) új elnöke – írja a hvg.hu. A lap úgy tudja, Cservákot a hét közül az egyik új NVB-tagként Novák Katalin államfő javasolja az Országgyűlésnek megválasztani, az elnököt a tagok választják maguk közül, Cserváknak pedig nagy az esélye a pozícióra.

Balog Zoltán és Péterfalvi Attila mögött: Cservák Csaba Fotó: Kovács Attila/MTI Zrt. Fotószerkesztőség

Az NVB jelenlegi tagjai közül ketten vannak – Sasvári Róbert és Szalay Tamás –, akik a lap információi szerint maradnak az új testületben is. A hvg.hu rákérdezett Novák Katalin hivatalánál, hogy a névsor összeállítása előtt mely parlamenti pártokkal, alkotmányjogászokkal, jogtudósokkal, szakmai, illetve civil szervezetekkel egyeztetett, de nem kaptak választ.