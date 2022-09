Havi 1,4 millióért ül Varga Judit a Miskolci Egyetemet fenntartó kuratóriumban

Olyan dolog történt nemrég Magyarországon, amit újságírók ritkán tapasztalnak: egy intézmény 15 napon belül, vagyis határidőre válaszolt a közérdekű adatigénylésre. Az igénylő a 24.hu volt, a portál újságírója pedig azt szerette volna megtudni, hogy mekkora tiszteletdíjat kapnak egyes egyetemeket fenntartó vagyonkezelő alapítványok kuratóriumát vezető miniszterek. Nem minden kuratórium válaszolt, de az kiderült például, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter mennyi pénzt kap a Miskolci Egyetemet fenntartó Universitas Miskolcinensis Alapítványtól: Havi 1,4 millió forintot.

Az is kiderült, hogy eddig két havi tiszteletdíjat fizettek ki a miniszternek, azelőtt ugyanis nem vette föl a kuratóriumi elnökségért járó fizetését. Pedig a miniszteri fizetését nemrég emelte föl Orbán Viktor havi bruttó 1,9 millióról 2,6 millió forintra.

Fotó: Németh Dániel/444

A kuratóriumi tagok 1,2 millió forintot kapnak a munkájukért. Így ennyit keres Veres Pál, Miskolc polgármestere, az egyetlen ellenzéki politikus, akit beválogattak a kuratóriumokba. Korábban ő sem vette fölt a tiszteletdíját, de Vargához hasonlóan a nyáron ő is meggondolta magát.

A portál arra is kiváncsi lett volna, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter mennyit kap az Óbudai Egyetemet fenntartó Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványtól a kuratóriumi elnöki munkájáért, de onnan még nem jött válasz.

A vagyonkezelő alapítványok kuratóriuma Brüsszelben is téma volt az Európai Bizottság és a magyar kormány közötti, ki nem fizetett uniós forrásokról szóló egyeztetéseken. A kormány nemrég javaslatot is tett arra, hogy szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a kuratóriumi tagoknál, Navracsics Tibor viszont mindenkit hamar megnyugtatott, hogy ettől még a miniszterek maradnak a kuratóriumokban. Ő maga vezeti a veszprémi Pannon Egyetem kuratóriumát, Szijjártó Péter külügyminiszter a győri Széchenyi Egyetem kuratóriumában, Lázár János pedig a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem alapítványának kuratóriumában ül.