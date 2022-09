Putyin orosz elnök szerint ők csak meg akarják menteni a megszállt ukrán megyék lakosságát

Oroszország "meg akarja menteni" négy megszállt ukrán megye lakosságát, közölte Vlagyimir Putyin elnök a megszállt ukrán megyékben a szabadság és tisztességesség látszatát gondosan kerülve megrendezett ún. "népszavazások" utolsó napján. Ezeket tán kamu népszavazásnak is túlzás volna nevezni, mivel a szavazatokat gépfegyveres katonák gyűjtik be az otthonaikban felkeresett ukrán állampolgároktól, akiknek a megszállók szeme láttára kell nyilatkozniuk, hogy akarnak-e Oroszországhoz csatlakozni.

Vlagyimir Putyin orosz elnök 2022. szeptember 17-én a tévében is sugárzott eligazitást tartott beosztottjainak. Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

"Egész társadalmunk és egész országunk figyelmének középpontjában azoknak az embereknek a megmentése áll, akik azokon a területeken élnek, ahol ezt a referendumot tartják" - közölte Putyin beosztottjaival egy tévében is közvetített tanácskozáson.

Ahhoz kétség se férhet, hogy mi lesz a "népszavazások" "eredménye". A kérdés csupán az, hogy hány napon hirdetik ki a megszállt területek Oroszországhoz csatolását. A BBC jelentése szerint a brit védelmi minisztérium szerint erre napokon belül sor kerülhet. Amennyiben még október előtt Oroszország részének minősítik azt a négy megyét, Herszont, Zaporizzsját, Luhanszkot és Donecket, melyeket még csak nem is tartanak teljesen ellenőrzésük alatt az orosz megszállók, elvben arra is lehetőségük lesz, hogy besorozzák az ott élő hadköteles korú ukrán fiatalokat az orosz hadseregbe. (Via BBC)