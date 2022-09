Azért siethet annyira Oroszország a megszállt ukrán területek annektálásával, hogy már ott is sorozhasson

Az orosz megszállók szeptember végén sietve, a szabad és tisztességes szavazásnak még csak a látszatára se adva "népszavazásokat" bonyolítottak le Ukrajna megszállt megyéiben azok kiválásáról, illetve Oroszországhoz csatolásáról. Az eseményt még kamu népszavazásnak is túlzás nevezni, az orosz megszálló erők lényegében fegyverrel kényszerítették véleménynyilvánításra a megszállt területek lakóit - és ezt most nem átvitt értelemben értjük, hanem konkrétan gépfegyveres katonák kísérgették a lakosságot ajtóról ajtóra járva személyesen felkereső szavazóbiztosokat, akik előtt nyíltan kellett szavazni.

Az oroszok a Krímben, amit 2014-ben szálltak meg, már kényszersorozzák az ukránokat. Ez a felvétel 2022. szeptember 27-én készült Szevasztopolban, ahol a jelentések szerint kétezer embert soroztak be a "részleges" mozgósítás során. Fotó: STRINGER/AFP

Pedig szeptember elején, az ukránok herszoni és harkivi offenzívája után még arról volt szó, hogy az eredetileg szeptember 11-re tervezett szavazásokat határozatlan időre elnapolták. Hogy mire a nagy sietség, arra eddig az volt a magyarázat, hogy a területek gyors Oroszországhoz csatolása talán elrettentheti a nyugati szövetségeseket Ukrajna felfegyverzésétől, mivel a nyugati fegyvereket így, legalábbis Oroszország értelmezése szerint orosz területek ellen, vagy konkrétan orosz területeken vetnék be.

Az Institute for the Study of War friss elemzése szerint egy másik szempont is lebeghetett az orosz döntéshozók előtt. Oroszországban évente kétszer tartanak rendes sorozást, ekkor hívják be a 18-19 éves fiatalokat a rendes - egy éves - katonai szolgálatra. Az őszi sorozás október 1-én kezdődik, vagyis ha most a kamu népszavazások minden kétséget kizáró eredményeként négy ukrán megyét - melyek közül egyik sincs teljes egészében orosz kézen - is Oroszországhoz csatolnának, és az annexiót az orosz Állami Duma még október 1-e előtt szentesítené, ott is sorozhatnának.

Igen, a megszállt területek ukrán fiataljait kényszeríthetnék az orosz hadseregbe, ezzel enyhítve a részlegesnek hazudott orosz mozgósítás eddigi problémáin.

A Guardian friss tudósítása szerint egészen konkrét jelei is vannak már annak, hogy ez lehet a terv. A brit lap által idézett beszámolók szerint az orosz és ukrán ellenőrzésű területeket elválasztó egyetlen ellenőrzőpontnál az orosz megszállók már visszatartják a hadköteles korú ukrán fiatalokat, akik el akarnák hagyni a megszállt vidéket. Az ellenőrzőpontot őrző orosz katonák több tucatnyi 18-35 éves ukrán férfit tartottak vissza azzal, hogy ők nem hagyhatják el a megszállt területet.

A megszállt területekről érkező beszámolókra reagálva Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra szólította az orosz megszállás alatt élő ukránokat, hogy "minden lehetséges módon" próbálják elkerülni a mozgósítást, bújjanak el. Ha pedig mégis besoroznák őket, akkor szabotálják az orosz hadsereg műveleteit, és "az első adandó alkalommal álljanak át" az ukrán erők oldalára.