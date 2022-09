Mi garantálná jobban egy népszavazás tisztaságát annál, ha gépfevyveres katonék figyelik a szavazókat?

Talán még álreferendumnak is túlzás volna nevezni azt az izét, amit Ukrajna Oroszország által megszállt részén játszanak el a megszállók és a kollaboráns hatóságok. Négy ukrán megyében tartanak népszavazást, Luhanszkban és Doneckban a február 21-én Oroszország által függetlenként elismert megyék Oroszországhoz csatlakozásáról, Herszonban és Zaporizzsjában az Ukrajnából való kiválásukról és Oroszországról csatlakozásukról "szavaznak".

Apróbb probléma, hogy Doneck és Zaporizzsja megyék egy jelentős része a mai napig Ukrajna fennhatósága alatt áll, Herszonban komoly harcok dúlnak, Luhanszk nyugati határán pedig már felsorakozott az ellentámadásra készülő ukrán hadsereg.

Ehhez képest már szinte semmiség, hogy a népszavazást, vagy minek nevezzük, a múlt héten még határozatlan időre elhalasztották, hogy aztán a hét elején hirtelen kihírdessék, hogy péntektől keddig mégis eljátsszák.

A szervezők egyelőre minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy még a látszatát is elkerüljék egy tisztességes és szabad népszavazásnak. Előre bejelentették, hogy mivel szavazóköröket az idő rövidsége miatt módjukban se volt kijelölni, a szavazóbiztosok maguk fogják felkeresni a választópolgárokat. A szavazóbizottságokat tevékenységükben katonák is segítik, vagyis jellemzően fegyveres kísérettel állítanak be kikérni a választópolgárok véleményét arról, hogy akarnak-e Oroszországhoz csatlakozni.

A Guardian beszámolója szerint az elvárt eredmény elérése érdekében az elmúlt napokban már élelmiszersegélyt is csak azoknak adtak, akik megadták minden személyes adatukat, aminek nagy hasznát vehetik majd az eredmények kitalálásakor.

Oroszország leplezetlen célja a népszavazással a már megszállt, vagy megszállni vágyott területek Oroszországhoz csatolása, amitől azt remélik, hogy majd elrettentheti a nyugati szövetségeseket Ukrajna támogatásától, mivel, legalábbis Oroszország szerint Ukrajna akkor már nem saját területeit szabadítaná fel, hanem Oroszország területét támadná. A helyzet sajátossága, hogy a népszavazás minden kétséget kizáróan Oroszországnak kedvező eredménye alapján Oroszország egyből részben megszállt területeket annektál majd, hiszen az ukrán csapatok még Luhanszk megyében is felszabadítottak már legalább egy települést. (Via The Guardian 1, 2, 3)