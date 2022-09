Gyermekbántalmazással foglalkozó jótékonysági szervezetekkel működik együtt a Pornhub, hogy kiszűrje az illegális tevékenységet

Havonta 175 ezerszer keresnek rá olyan szexuális képekre csak az Egyesült Királyságban a Pornhubon, ami gyermekbántalmazásra irányuló ellenőrzést indít el - derül ki egy új chatbot adataiból, amit arra terveztek, hogy kiszűrje a felnőtteknek szóló oldalon folytatott illegális tevékenységet.

A megdöbbentő számokra azután derült fény, hogy a chatbotot bevezették a a világ legnagyobb pornóoldalán, a Pornhubon a márciusban kezdődött próbaüzemet követően.



Hogyan működik?



Amikor valaki a Pornhub oldalára látogat és a 28 ezer olyan szó egyikét használja, ami gyerekek bántalmazásához kapcsolódik - beleértve a kódszavakat is -, akkor ezentúl egy felugró üzenet fogja tájékoztatni, hogy nincs találat, és hogy potenciálisan bántalmazó és illegális képeket keres.

A felhasználót az oldal ezután egy olyan beszélgetésbe irányítja, ami a viselkedéséről szól és arra ösztönzi, hogy kérjen segítséget a Stop It Now! segélyvonaltól, aminek célja az elkövetők támogatása és az online gyermekbántalmazás nézésének megakadályozása.

Az Internet Watch Foundation (IWF) - egy brit székhelyű szervezet, amely a gyermekbántalmazásról készült képeket távolítja el az internetről - technikai szakértői több mint két évet töltöttek a chatbot megtervezésével, felhasználva a gyermekvédelmi jótékonysági szervezet, a Lucy Faithfull Foundation által az elkövetőkről gyűjtött adatokat. A projektet a Safe Online - End Violence Against Children finanszírozta. A Pornhub pedig beleegyezett abba, hogy a technológiának otthont adjon.



A megelőzés fontossága



Ez az első alkalom, hogy chatbotot használnak a potenciális bántalmazók kiszűrésére. A jótékonysági szervezetek azt nyilatkozták, hogy örültek, amikor a Pornhub tulajdonosa, a MindGeek engedélyezte a technológia használatát a Pornhubon. A Pornhubot csak az Egyesült Királyságban havonta 15 millióan látogatják, ami nagyobb közönségnek számít, mint amennyivel sok népszerűnek számító tévécsatorna rendelkezik. Susie Hargreaves, az IWF vezérigazgatója szerint, a megelőzésre irányuló törekvések létfontosságúak.

„2021-ben negyedmillió olyan weboldalt távolítottunk el az internetről, ami gyerekek szexuális bántalmazásáról tartalmazott anyagokat - ez 64%-os növekedés 2020-hoz képest. Az Egyesült Királyságban a lezárások első hónapjában nyolcmillióan próbáltak meg hozzáférni a blokkolási listánkon szereplő weboldalak közül mindössze háromhoz. Ezek igazán ijesztő számok” - mondta. A gyermekbántalmazással foglalkozó jótékonysági szervezetek tisztában voltak azzal, hogy az együttműködés a MindGeek-kel megosztó lépés lesz. A céget az elmúlt években súlyos vádak sora érte, amik az oldalon található, nem beleegyezésen alapuló videókkal, gyermekeket ábrázoló filmekkel és extrém tartalmakkal kapcsolatos ügyekhez kapcsolódtak.

A fordulat



2020-ban a MindGeek bejelentette, hogy megtiltja az ellenőrizetlen videók feltöltését, miután a New York Times azt állította, hogy gyermekbántalmazásról szóló videók találhatók az oldalán. A MindGeek hatalmas nyomás alá került, hogy reformokat hajtson végre működési modelljében - többek között a Mastercard és a Visa is beszüntette fizetési szolgáltatásait a Pornhubon. A New Yorker idei vizsgálata arról számolt be, hogy a Pornhubra beleegyezés nélküli és kiskorúakkal, köztükgyerekekkel készült videók kerültek fel.

A vizsgálat egy 2021-es pert követett, amelbyen a MindGeeket az amerikai szexkereskedelemre és gyermekpornográfiára vonatkozó törvények megsértésével vádolták azért, mert lehetővé tette és profitált abból, hogy felhasználói 18 éven aluliakat ábrázoló pornográf videókat tegyenek közzé. A MindGeek tagadta a vádakat.

A MindGeek vezérigazgatója, Feras Antoon és operatív igazgatója, David Tassillo júniusban lemondott, bár a MindGeek visszautasította, hogy ez összefüggött volna a vádakkal.

Az online gyermekbántalmazási válságban érintettek száma óriási, és folyamatosan növekszik. Angliában és Walesben havonta mintegy 850 embert tartóztatnak le illetlen képek letöltése vagy gyermekek online molesztálása miatt. 2010-ben az egész évben összesen 407 embert tartóztattak le, vagyis azóta huszonötszörös a növekedés.



Donald Findlater a Stop It Now! és a Lucy Faithfull Alapítvány igazgatója optimistán tekint a jövőbe, szerinte a chatbot csak a kezdet, aminek fejlesztésével meg lehetne védeni a gyerekeket a visszaélésektől. (via The Guardian)