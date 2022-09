A tiltakozók szerint a Bosnyák téri NER-es lakótelepnél a szocialista panelek is jobbak voltak

A Bosnyák tér felér egy időutazással.

A sarkon áll a százéves, a forgalmat a reggeli és éjszakai villamosrajzáskor megbénító villamosremíz, szemben foghíjtelek. Földszintes és emeletes házak a Nagy Lajos király útján, szinte mindegyikben működik valamilyen üzlet, hamburgeres, görög étkezde, műszaki outlet, presszó. A Csömöri úton ötvenes évekbeli háromemeletesek, amik annak idején megváltást jelentettek a komfort nélküli nyomorból érkezőknek. A sorház előtti széles térségben buszok követik egymást percenként, az osztottpályás út közepén gazos, parkolónak is használt villamossínen 1995 szentestéjén haladt el az utolsó 44-es a Keleti pályaudvar felé.

Zugló mértani középpontja, a Bosnyák tér. Fotó: Tóth-Szenesi Attila

A téren a forgalmas villamosmegállóból a piac, a templom vagy a buszmegállók felé igyekvők egy oszlopokra kifeszített molinó alatt haladnak el, ami szombat délutáni tüntetésre hív a „Bosnyák térre épülő monstrumok” építése ellen. És csakugyan, kicsit távolabb látszanak már a daruk.

Fotó: Tóth-Szenesi Attila

Nem sokkal a rendszerváltás után születtek az első tervek. A piac helyén bevásárlóközpontot álmodtak. Egy helyre költöztették volna az önkormányzatot, a rendőrséget és az ingatlankezelőt, és egy fasoros sétálóutcát is kialakítottak volna. Már akkor megjelent a dél-budai metróépítés, mint ingatlanfejlesztési szempont.

A kétezres években, amikor a négyes metró megépítése kézzelfogható közelségbe került, egy lengyel cég jelentkezett be a területre: a metróállomáshoz kapcsolódóan 2011-ig plázát, új polgármesteri hivatalt, háromcsillagos szállodát és irodaházat akart építeni. A négyes metró végül megépült ugyan, de csak a Keleti pályaudvarig, a fejlesztésből megint csak nem lett semmi.

Horváth megmondta, mi a korrupció

A következő nekibuzdulás tavaly ősszel történt, Horváth Csaba MSZP-s polgármester egy új Bosnyák tér-koncepciót jelentett be, mindezt egy NER-es céggel, Tiborcz István üzlettársának, Balázs Attilának a Bayer Constructjával karöltve.

A terv két részből, egy közszolgálati és egy üzleti részből állt, de a két projekt annyira összenőtt, hogy az új városközpont látványterveivel az önkormányzat a Bayer Constructhoz tartozó vállalatcsoportot bízta meg.

A Bosnyák térből igazi főtér lett volna új városházával (benne tetőkertes polgármesteri irodával a hatodikon), szakrendelővel (jelenleg két, korszerűtlen rendelője van a kerületnek, jellemző, hogy például CT-készüléket nem lehet bennük elhelyezni), új piacépülettel. Mindez hitelből. A Bosnyák tér mögött pedig új városrész épült volna lakóházakkal és irodaépületekkel.

Tóth Csaba zuglói kerületi MSZP-elnök, országgyűlési képviselő és Horváth Csaba polgármester. Fotó: Tóth Csaba FB

Amikor Horváth Csabát egy forró hangulatú lakossági fórumon a NER-es Bayer Constructról kérdezték tavaly novemberben, ezt a talányos választ adta: „Ha egy önkormányzat NER-nemNER detektort alkalmaz barát-ellenség felismerő rendszerként egy közbeszerzésnél, az maga korrupció!”



Ön szeretné, hogy jó legyen önnek, ugye?

A kerületi koalícióstársak szépen lassan kihátráltak Horváth mögül, aki idén februárban helyi konzultációt indított az ügyben, de olyan elfogult kérdésekkel, hogy az bármelyik nemzeti konzultáció dicsőségére vált volna. Érdemes újra átfutni az MSZP-s polgármester kérdéssorát:

Ön szeretné, hogy Zuglónak legyen végre egy igazi városközpontja és főtere, ahol minden hivatali ügyét gyorsan és egy helyen tudja elintézni, és ahol közösségi programokat, kulturális rendezvényeket is lehet tartani?

Ön szeretné, hogy a bevásárlást, egészségügyi ellátást, hivatali ügyintézést egyszerűen, egy jól megközelíthető és minden lakossági igényt kiszolgáló új városközpontban tudja elintézni?

Ön szeretné, hogy a piac a hagyományait, őstermelői hangulatát megőrizve megújuljon, és a Bosnyák térre tervezett új, modern Városközpontban kapjon az eddiginél nagyobb helyet?

Ön szeretne egy új, korszerű, a jelenleginél is magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtó egészségközpontot és szakrendelőt az új Városközpontban a jelentős felújításra szoruló szakrendelők helyett?

Egyetért Ön azzal, hogy Zugló Önkormányzata kössön megállapodást a Zugló új Városközpontjának szomszédságában megvalósuló magánfejlesztés beruházójával annak érdekében, hogy a magánfejlesztő saját költségére több mint 11 milliárd forint értékben megépítse Zugló főterét több száz férőhelyes mélygarázzsal, felújítsa a környező utakat, kialakítson parkokat, zöld sétányokat, játszótereket és folytassa a Rákos-patak megújítását?

A 68 ezer kérdőívből 14 ezret küldtek vissza, ami már-már irreálisan magas szám, a többség természetesen támogatta az önkormányzat terveit, de az eredményhirdetést némileg beárnyékolta, hogy Horváth Csabát és Tóth Csaba zuglói MSZP-elnököt parkolási korrupcióval gyanúsították meg.

Csak lakóházak és irodák, más semmi

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított beruházás megkezdődött. Igazi városközpontról, főtérről, rendelőről, hivatalról az irreális hitelfelvétel miatt már nincs szó, csak a lakóházakról és az irodaépületekről.

A közelmúltban kezdődött építkezés valójában nem is a Bosnyák téren van, hanem kijjebb, a Csömöri út, Rákospatak utca, Bosnyák utca, Mosztár utca által határolt területen. Bolgárkertészet működött itt egykor – van is itt egy erre az időszakra emlékeztető szobor –, majd a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején az akkoriban kommunista szombatnak nevezett társadalmi munkában feltöltötték az addigra elhanyagolttá vált területet, és sport- és szabadidőparkot hoztak létre. Itt volt a kerület tanuszodája is, a területet azonban még 2006-ban mindenestül eladták, és nem lett se tanuszoda, se sportközpont, a 4,4 milliárdot a kerület felélte.

Az ingatlanfejlesztés által érintett rész a piac és a Lantos Mihály Sportközpont között. Fotó: Google Maps

Az építkezés első, a Bosnyák térhez közelebb fekvő első üteme kezdődött meg, de már az egész terület körbe van kerítve, néhány daru már dolgozik, a Rákospatak utca felől egy betonkeverőüzem is működik. Várhatóan az első nagy épület és két-három lakóház épül meg az első ütemben, az egész területet 2029-ig akarják beépíteni. A kormányhatározattal biztosított kiemelt jelentőség miatt akár négyezer lakást is felépíthetnek a területre.

Betonkeverőüzem a Csömöri úton Fotó: Tóth-Szenesi Attila

Nem veszett fejsze nyele?

Ez ellen tüntet szombaton a Civil Zugló Egyesület, valamint az MSZP két koalíciós társa, a Momentum és a Demokratikus Koalíció. De hogyan lehet eredményesen tiltakozni egy már megindult beruházás ügyében? – kérdeztük Várna Lászlót (Civil Zugló Egyesület), a tüntetés szervezőjét. Azt mondta, még semmi nincs lefutva, a környezeti hatástanulmányt jogilag megtámadják, mivel nonszensznek tartja, hogy egy ekkora épülettömegnek, ennyi irodának, többezer dolgozónak, új lakosnak, idevonzott autónak nincs hatása a környezetre. Reményei szerint amíg a per tart, nem kapnak építési engedélyt.

Korábban a helyi népszavazás ötlete is felmerült, de a koronavírusjárvány miatt nem lehetett volna megtartani. Végül úgy döntöttek, ejtik az ötletet, mert a kerület túlságosan nagy és szerteágazó, sok zuglóit egyáltalán nem érint meg a Bosnyák tér problémája, nem is jár arrafelé, a helyi népszavazás így könnyen érvénytelen lett volna.

A daruk látványa a Mosztár utcából. Fotó: Tóth-Szenesi Attila

A tiltakozók szerint a legnagyobb baj az, hogy



a 25-30 méteres épületek között alig 10-15 méteres távolságot hagynának. Ez kisebb, mint amit nagy szocialista lakásépítések idején a panel tízemeletesek között hagytak;

a házak között ugyan lenne zöldterület, de azok kerítéssel elzárt, a társasházakhoz tartozó magánterületekké válnának;

a tervezett épületek nem illeszkednek a környék kertvárosias hangulatához;

a korábbi fejlesztések azzal számoltak, hogy a négyes metró eléri a Bosnyák teret. Erre most esély sincs, a környék már így is túlságosan nagy forgalmat bonyolít le, az új lakók is a már zsúfolt utakat és közösségi közlekedést használnák;

akárcsak az agglomerációs övezetekben, itt is hiányzik az intézményi infrastruktúra, a bölcsődei, óvodai, iskolai férőhely, a pedagógus, az orvosi kapacitás;

ellehetetlenülne a Bosnyák utcában hetente kétszer működő szabadtéri piac, ahol jóval olcsóbb minden, mint a városban máshol, és ami a piaccsarnok forgalmát is növeli.

A Budapesten lassan egyedülálló piacot is féltik. Fotó: Tóth-Szenesi Attila

Várnai szerint kompromisszum lehet, ha legfeljebb négyemeletes, a kertvárosi hangulathoz jobban illeszkedő házak épülnének. Azt ígéri, ha nem érnek célt, akkor a következő tüntetést a Bayer Construct Groupot irányító, egyébként erdélyi származású Balázs Attila – mint Várnai fogalmaz – székelykapus házánál tartják meg.