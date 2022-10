Visszafoglalták és teljesen megtisztították az oroszoktól a Donyeck megyei Liman városát az ukránok, ezt videóüzenetben jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Limant az orosz csapatok fontos bázisként használták a Szlovjanszk elleni támadásokra, a település ukrán ellenőrzés alá kerülésével viszont a luhanszki régió délnyugati szektorában állomásozó orosz csapatok ellátását is tudják akadályozni az ukránok.

Több más fejlemény is volt a fronton a hétvégén: az Ukrajinszka Pravda helyi kormányzók beszámolói alapján arról ír, hogy orosz erők vasárnap reggel és előző éjjel ágyúzták Zaporizzsja és Mikolajiv megyeszékhelyeket, és az orosz határ menti ukrán területeket, és Herszon megyében is változatlanul heves harcok zajlanak.

A lap szerint Donyeck megyében egy nap alatt három civil vesztette életét és kilencen sérültek meg, Mikolajiv megyében egy faluban az éjjel ketten vesztették életüket, a többi térségből nem jelentette áldozatokat.

Szergej Hajdaj, Luhanszk megye kormányzója Fotó: VLADIMIR SHTANKO/Anadolu Agency via AFP

„Az oroszok árván maradt ukrán gyermekeket hurcolnak ki az országból”

- írta eközben Telegramján Szerhij Hajdaj, Luhanszk megyei kormányzó.

Hajdaj szerint 76 ukrán árvát vittek el Oroszországba, és további 104, a szakadár luhanszki területen lévő szociális intézményekben felügyelet alatt álló gyermeket készülnek átadni orosz nevelőszülőknek.

Az ukrán vezérkar vasárnapi jelentésében azt írt, hogy Oroszország már több mint 60 ezer katonát veszített el Ukrajnában, és csak az elmúlt napban ötszázat.

Eközben Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter arról számolt be, hogy részletesen tájékoztatta Jens Stoltenberg NATO-főtitkárt Ukrajna tagsági kérelméről, mielőtt Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel egyeztetett telefonon az Ukrajnának nyújtandó további támogatásokról.

A washingtoni hadtudományi intézet (ISW - Institute for the Study of War) szakértői friss elemzésükben - amiből szintén az Ukrajinszka Pravda idézett - arról írnak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnöknek valószínűleg fontosabb, hogy a megszálló rezsim délen, a zaporizzsjai és a herszoni régiókban megmaradjon, mint az oroszok helyzetének erősítése a keleti Luhanszk megyében. (MTI)