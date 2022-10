Törökországban már 83 százalékos az infláció

Az egész világ küzd az inflációval, ami a járvány utáni kilábalás során kezdett növekedni és aztán az orosz-ukrán háború során indult be igazán. Törökország azonban ebben is a saját útját járja, ott ugyanis nem 10-20 százalék az infláció, mint Európa országaiban vagy az Egyesült Államokban, hanem 83. És ez csak a hivatalos adat, független elemzők szerint valójában inkább 186 százalék körül járhat az éves infláció. De már a 83 százalék is csúcsnak számít, 24 éve nem volt erre példa.

Törökországban már akkor 20 százalék körül járt az infláció, amikor az EU-ban még 5-6 százalékos pénzromlás miatt izgultak a döntéshozók. Ahogy azt tavaly decemberben részletesebben is kifejtettem,

ennek a kiemelkedő infláció leginkább Recep Tayyip Erdogan török elnök makacsul unortodox gazdasági víziójának köszönhető, amelyet akkor is végig akar vinni, ha az ország belegebed. Az országot már 20 éve irányító elnök kicsit több, mint egy éve a fejébe vette, hogy a török gazdaság igazi problémája az, hogy túl nagyok a kamatok, ezért ezeket mindenképpen le kell nyomni. Még akkor is, ha a világ összes jegybankja éppen kamatemelési ciklusba kezdett akkoriban, hogy ellensúlyozza a járvány alatt a gazdaságba öntött milliárdok keltette inflációs nyomást. Erdogan szerint viszont ha magas a kamat, az emberek nem költik a pénzüket, hanem megtakarítanak, és nem pörög a gazdaság. Ezt pedig még megspékelte némi vallási érveléssel, az iszlám szerint ugyanis kamatot szedni bűn, a magas kamat pedig Erdogan szerint "minden bűnök apja és anyja".

Erdogan elnök és Nureddin Nebati, aki azzal nyerte el a pénzügyminiszteri posztot, hogy nem kötözködött az elnök gazdasági víziójával. Fotó: KAYHAN OZER/Anadolu Agency via AFP

Igaz, ami igaz, Törökországban elég magas volt az alapkamat, 15 százalék körüli, amikor Erdogan elhatározta, hogy ezt bizony csökkenteni kell. És hogy ezt végig vigye, még a jegybank kamatcsökkentést nem támogató alelnökeit is kirúgta. És biztos, ami biztos, nem sokkal később a pénzügyminiszterét is leváltotta, mert nem osztotta az elnök gazdaságpolitikai vízióját, még ha a pénzügyminiszternek nincs is semmi dolga a kamattal.

A líra ezek után történelmi mélypontra zuhant, az infláció pedig elkezdett az egekbe szökni. És azóta sem álltak meg, a líra például nemrég új történelmi mélypontot ért el a dollárral szemben. Az infláció is megállíthatatlanul nő, a szállítási szektorban például 117,66 százalékkal nőtt az árindex, az élelmiszerek és alkoholmentes italok pedig 93 százalékkal drágábbak, mint egy évvel ezelőtt.

Erdogan hétfőn egy tévébeszédben azt mondta, nagyon reméli, hogy hamarosan túl lesznek ezen az inflációs problémán és azután egy új Törökországot épít a néppel. Nagyon remélheti is, hogy sikerül valahogy kihúzni a török gazdaságot a gödörből, mert jövőre választások lesznek, amire nem olyan jó program az, hogy Erdogan lényegében egy személyben nehezítette meg minden török megélhetését. (BBC)