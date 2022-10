Legalább 33 gyerek halt meg az indonéz stadionkatasztrófában, amit a rendőrök, az erőszakos szurkolók és a zárt kapuk okoztak

Legalább 33 gyerek volt az indonéziai stadionkatasztrófa 125 halálos áldozata között – értesült a Reuteres hírügynökség indonéz kormányzati forrásból.

A felelősök keresése gyorsan megkezdődött: bár az eset szombaton történt, máris kirúgtak egy rendőrkapitányt és 9 magas rangú rendőrtisztet, 18 kollégájuk ellen pedig folyik az eljárás.

Az Indonéz Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága egész életére eltiltotta a rendező Arema FC két alkalmazottját: a biztonsági főnököt és a meccsek szervezésének fő felelősét. A klub, amelyre 7 milliárd forintnak megfelelő büntetést is kiszabtak, ebben az idényben már nem rendezhet hazai meccset.

A rendőröket azért rúgták ki, mert lényegében az első perctől világos volt, mi tudott ilyen borzasztó katasztrófát okozni egy biztonsági okokból vendégnézők nélkül megrendezett meccsen:

miután a hazai csapat 23 év után először kikapott a közeli városból érkező nagy riválistól, és a dühös fanatikusok köveket dobálva a pályára rohantak, a rendőrök a FIFA kifejezett tiltásával és a józan ésszel dacolva könnygázzal kezdtek lődözni a stadionon belül.

Az áldozatok szinte mindannyian a lenti konfliktusban részt nem vevő, konszolidált nézők közül kerültek ki, akik a könnygáztól pánikba esve menekülni próbáltak a lelátókról, és a kijáratoknál halálra taposták egymást.

A kulcskérdés az, hogy mi történt a kapuknál. A rendőrség szóvivője határozottan állította, hogy a stadion 14 kapuja közül az a hat, amelynél a legtöbb halálos áldozatot találták, mind nyitva volt, csak annyira keskenyek voltak, hogy egyszerre csak 2 ember fért ki rajtuk. Az AP-nak és más hírforrásoknak névvel nyilatkozó szemtanúk szerint viszont több kapu is végig zárva maradt, a Reuters szerint legalább három. Az sem világos, hogy ezeket ki és mikor zárhatta be, hiszen a FIFA nem kötelező ajánlása szerint meccs közben nem szabad bezárni a stadionok be- és kijáratait.

