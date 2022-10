Annie Ernaux az idei irodalmi Nobel-díjas

Csütörtök kora délután jelentette be a Svéd Királyi Tudományos Akadémia, hogy 2022-ben Annie Ernaux kapja meg az irodalmi Nobel-díjat.



A 82 éves Ernaux igazán az önéletrajzi műveivel vált ismertté, bár francia nyelvterületen kívül csak viszonylag későn futott be, magyarul is csak nemrég jelent meg először regénye, az Évek. Az önéletrajz nála mindig társadalmi perspektívából jelenik meg: sosem a személyes történetek vannak előtérben, hanem közösségek, generációk, egy nemzet közös történetét írja meg az egyéni élettörténeten keresztül. Egy személyes, női sors folyik egybe a francia társadalom 20. századi történetével, mindez nagyon letisztult, erőteljes nyelven megírva. Az Esemény című regényéből film is készült, amit nemrég Magyarországon is bemutattak.

Indoklásában a bizottság azt emelte ki, hogy Ernaux nagy bátorsággal és metsző éleslátással írja le az osztályhelyzet okozta gyötrelmeket, a szégyent, a megaláztatást, a féltékenységet, és a képtelenséget arra, hogy felismerjük kik vagyunk valójában, csodálatra méltó és maradandó művet alkotva.

A bejelentés után az Akadémia titkára, Mats Malm közölte, hogy még nem tudták elérni az írónőt, de azt gyanítják, hogy hamarosan értesülni fog a hírről.

A díj odaítélését minden évben komoly találgatások előzik meg, és a fogadóirodák évek óta olyan szerzőket emlegetnek az esélyesek között, mint Salman Rushide, Ngũgĩ wa Thiong’o, Murakami Haruki, Stephen King vagy éppen Nádas Péter, de Ernaux is a rendszeresen emlegetett nevek között volt, így idén nem okozott akkora meglepetést a Nobel-bizottság, mint az elmúlt években többször is.

A díjat a Svéd Akadémia 18 tagú bizottsága ítéli oda, de egy hosszabb folyamat előzi meg: első körben az irodalmi Nobel-bizottság négy vagy öt tagja több száz embert (egykori díjazottakat, ismert kutatókat, tanárokat, más akadémiák tagjait) keresi meg, hogy javasoljanak jelöltet, majd a bizottság a beérkező nevekből (melyeket 50 évre titkosítanak) kiválogat 15-20 nevet, majd később öt névre szűkítik, és ezt bocsátják az akadémia 18 tagja elé szeptemberben. Csak az kaphatja meg a díjat, aki legalább a szavazatok felét megkapja.