Zelenszkij Moszkvának: Már vesztettetek

Videóüzenetet intézett az ukrán nép és az orosz katonai agresszorok felé Volodimir Zelenszkij szerda este.

Az ukrán elnök először beszámolt sajátjainak a háború alakulásáról és aktualitásáról. Elmondta, hogy egyeztetett fegyver- és lőszerellátás és anyagellátás, továbbá stratégiai kérdésekben, köztük az új orosz fegyverek elleni védekezés kérdéseiben a katonai vezetéssel, és készen állnak a harcok folytatására.

Bejelentette, hogy újabb településeket szabadítottak fel Herszon régióban: Novovoszkreszenszk, Novohrihorivka és Petropavlivka ismét ukrán fennhatóság alatt áll. Megemelte kalapját a légierő előtt, amely hat iráni gyártmányú drónt szedett le egy nap alatt, miközben azok ukrán városokat próbáltak támadni.

Aztán beszólt a saját haderejükre olyan büszke oroszoknak, hogy iráni Shahed rakétákkal próbálkoznak, de hiába, mert akármilyen löveget rántanak is elő, úgysem fog segíteni.

„Már így is vesztettetek. Vesztettetek, mert még most, a háború 224. napján is meg kell magyaráznotok a társadalmatoknak, hogy miért van szükség a gyilkolásra, a hamis mozgósításra és népetek jövőjének eltiprására.”