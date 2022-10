Eddig a Twitter követelte, hogy vegye meg Musk, most meg elutasította az ajánlatot – de az is lehet, hogy megint csak a Tesla tulaja kavar

Musk és a Twitter-fiókja. Fotó: OLIVIER DOULIERY/AFP

A Twitter elutasította Elon Musk megújított 44 milliárd dolláros vételi ajánlatát – közölték a milliárdos vállalkozó ügyvédei csütörtökön, akik azt kérik, hogy a Delaware állambeli bíróság függessze fel az adásvétel körülményei miatt indított eljárást.

Az AP összefoglalója szerint az ügyvédek azért kérik a tárgyalás elnapolását, hogy az üzletember az adásvétel anyagi forrásait biztosíthassa.

Elon Musk kedden jelentette be, hogy megújítja ajánlatát, és mégis kifizeti a 44 milliárd dolláros árat, amelyről áprilisban állapodott meg a közösségi médiavállalat tulajdonosaival. Feltételül azt szabta, hogy az üzlethez kapjon adósságfinanszírozást, valamint, hogy a bíróság szüntesse meg a peres eljárást.

A sajtójelentés megjegyzi, hogy miután a Twitter perrel akarja kényszeríteni Elon Muskot eredeti ajánlatának betartására, valószínűtlen, hogy most a médiacég mondana le arról, hogy új tulajdonos irányítása alá kerüljön. Sokkal inkább arról lehet szó, hogy a Twitter biztosítékot szeretne kapni a milliárdos vállalkozó vételi szándékának komolyságára és arra, hogy nem próbál megint visszalépni az üzlettől.

Musk tavasszal először tőzsdén kezdte fölvásárolni a Twitter részvényeit, majd ajánlatott tett a bizonytalan piaci pozíciójú, de az amerikai közéletben központi jelentőségű közösségimédia-vállalati többségi tulajdonrészére. Ezt először elutasította a vállalat vezetése, majd hosszú tárgyalások után, a részvényesek nyomására engedett, és megkötötte az adásvételi megállapodást a Tesla tulajdonosával, Elon Muskkal.

Musk addig is mindenféle üzenetekkel terrorizálta a Twitter dolgozóit, ötleteket dobott be, tippeket adott, nagyhangú ígéreteket tett, szóval megmondta, mint hogyan kéne csinálni. Majd, az adásvétel bejelentése után nem sokkal váratlanul bejelentette, hogy visszalép. Arra hivatkozott, hogy a Twitter elhallgatta előle a hamis felhasználói fiókok (botok) tényleges számát. Iparági szakértők szerint ez nagyon átlátszó kifogás, elég pontos kimutatások léteznek arról, hogy a Twitter-felhasználók hány százaléka lehet „hamis”, tehát szoftverrel létrehozott bot.

A közösségi médiavállalat júliusban szerződésszegés miatt pert indított a Tesla és a SpaceX alapító-vezérigazgatója ellen. Az első bírósági tárgyalás október 17-én lenne Delaware államban, de Musk három napja meglepetésre bejelentette, hogy mégis kész megvásárolni a Twittert. Elemzők akkor is arra gyanakodtak, hogy a pert próbálja valahogy kitaktikázni, hiszen teljesen értelemetlen volna ma megvenni valamit a tavassszal kialkudott, horribilis áron, amikor fél éve még jóval magasabban voltak a tőzsdeindexek, jobbak voltak a gazdasági kilátások, és Musk anyagi pozíciói is csak romlottak azóta. Musk nagyon gazdag ember ugyan, de a 44 milliárdos ár még neki is horribilis.

Szerdán az ügyben eljáró bíró azt közölte, hogy a tárgyalás előkészületei folytatódnak, mert addig hivatalosan egyik peres fél sem kezdeményezte az eljárás leállítását. (via MTI)