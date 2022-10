Terrorista szervezetek listájára került fel a Meta Oroszországban

Felvette a szélsőséges és terrorista szervezetek listájára a Meta Platforms amerikai techcéget az orosz pénzügyi felügyelet, a Roszfinmonitoring, írja az MTI.



Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

A Meta Platforms hiába fellebbezett a szélsőségesnek nyilvánításáról szóló határozat ellen, a moszkvai városi bíróság már nyáron elutasította a kérelmet. Ez volt egyébként az a március 21-i határozat, amivel ellehetetlenítették a Facebook és az Instagram elérését Oroszországban. Az anyavállalat szélsőségesnek nyilvánításával mindkét közösségi médium tiltólistára került. A tiltás a szintén a Meta tulajdonában álló Whatsappra azonban nem vonatkozott.

Az ügyben a TASZSZ hírügynökség szerint a főügyészség nyújtott be keresetet, miután több országban visszavonta az erőszakra buzdító üzenetekre vonatkozó tilalmát a két közösségi médium, feltéve, hogy azok Vlagyimir Putyin orosz elnök és az általa február 24-én Ukrajnába háborúba küldött orosz hadsereg katonáit vagy Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt érintik.

Ennek hatására márciusban megtiltották a Metának, hogy Oroszországban végezzen üzleti tevékenységet, vagy hogy egyáltalán irodákat működtessen.



Az Instagramot erőszakra való felbujtás, a Facebookot orosz médiumok letiltása címén szankcionálták. Az orosz főügyészség szerint a Meta közösségi oldalai nagymértékben befolyásolják a közvéleményt, maga a vállalat pedig "alternatív valóságot" hozott létre, amelyben gyűlöletet szított az oroszok ellen. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) ragaszkodott a vállalat azonnali betiltásához, mert szerinte tevékenysége Oroszország és fegyveres erői ellen irányult.

A Meta Platforms akkor a tárgyalás elhalasztását, valamint nyelvészeti szakvélemény elkészíttetését kérte azokról a nyilatkozatokról, amelyek a főügyészség kérelmének indokául szolgáltak, de elutasító választ kapott.

A Meta nem először került konfliktusba az orosz hatóságokkal. A Facebook blokkolásának lehetősége már 2017-ben felmerült Oroszországban, mert a vállalat nem tartotta be a személyes adatok helyi tárolására vonatkozó törvényt. A bíróság többször is megbírságolta a közösségi hálózatot, ezeket a büntetéseket a vállalat ki is fizette.

A helyzet az ukrajnai háború és a nyugati szankciók teremtette légkörben tovább romlott. A Meta közösségi hálózatai megtiltották az orosz felhasználóknak a reklámkampányok indítását, az Instagram leállította a felhasználók oroszországi és ukrajnai követőire vonatkozó információk megjelenítését, a Stories funkcióban elkezdték címkézni az orosz állami média linkjeit tartalmazó történeteket. A Facebook korlátozta a hozzáférést az RT-hez, a Sputnikhoz és még más, egyebek között állami tulajdonú médiumokhoz is. A Facebook és az Instagram csak VPN segítségével érhető el Oroszországban. (MTI)