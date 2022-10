Zelenszkij azt üzente a hétfői támadások után, hogy „Ukrajnát nem lehet megfélemlíteni”

„Ukrajnát nem lehet megfélemlíteni, mi csak még inkább egyesültünk. Ukrajnát nem lehet megállítani, ez csak még inkább meggyőzött minket arról hogy a terroristákat semlegesíteni kell” – mondta Volodimit Zelenszkij ukrán elnök legújabb beszédében, azután, hogy hétfőn Kijevet és számos másik ukrán várost lőttek az oroszok, és olyan területeket is tűz alá vettek, ahol legfeljebb a háború első szakaszában dúltak harcok. Ezzel feltehetően a Krím-félszigetnél levő kercsi híd felrobbantására reagálhattak, amit még nem ismertek el az ukránok.

Zelenszkij szerint az orosz hadsereg szándékosan a reggeli csúcsban hajtotta végre a hétfői csapásokat, amit „tipikus terrorista taktiktának” nevezett. Elmondta, hogy a helyreállítási munkák már országszerte folynak, és „csak idő kérdése”, hogy mindent helyreállítsanak, amit „az orosz terroristák megrongáltak”.

Közölte, hogy a hétfői támadások miatt néhány városban és régióban áramkimaradások voltak, de ennek a nagyrészét már helyreállították, és a legtöbb helyen van világítás.

Aztán újra terroristáknak nevezte az orosz csapatokat, és úgy fogalmazott: „A terroristák vezetői azt állítják, hogy minden tervezett célpontot eltaláltak. Először is hazudnak, mint mindig. Másodszor, hazudnak, mint mindig.”

Majd elmondta, hogy ő most egy kijevi kereszteződésben áll, a Volodimirszka utca és a Sevcsenko körút kereszteződésében, „egy célpontban”, ahonnan hétszáz méterre van a Szent Szófia székesegyház harangtornya, „ami már akkor állt, amikor Moszkva még nem létezett”. Ezután sorolni kezdte a Kijevben található történelmi jelentőségű épületeket és helyeket, és elmondta, hogy bár ezek „megrongálódtak az orosz csapás miatt”, de „mindent helyre fognak állítani”.

„Azt mondják, hogy vissza akarják taszítani Ukrajnát a 18. századba. De saját magukat lökték vissza egy sokkal régebbi korba, a vadak korába, méghozzá tudatosan” – mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy „Ukrajna továbbra is a 21. században marad”.

„Kijev túl fogja élni ezeknek a terroristáknak a támadását is, akiknek nincs történelmük, nincs hagyományuk, nincs kultúrájuk, mert ők csak ideiglenesek, és még ha 70 évig élnek is, akkor sincs elég idejük, hogy bármit is megértsenek”.

Zelenszkij végül felsorolta, hogy hétfőn beszélt „a német kancellárral, a francia elnökkel, a katari emírrel, a lengyel elnökkel, a holland miniszterelnökkel, az Egyesült Királyság miniszterelnökével és az ENSZ főtitkárával”, de megbeszélést folytatott az amerikai nagykövettel is, és beszélni fog a kanadai miniszterelnökkel és az Egyesült Államok elnökével, kedden pedig az olasz miniszterelnökkel is.

Elmondta, hogy egy határozaton dolgoznak, „amely elítéli Oroszországot minden eszkaláló lépése, terrorja miatt”, amire „elkerülhetetlen a globális válasz”.

„Mindent megteszünk a fegyveres erőink megerősítése érdekében. A megszállók már most sem tudnak ellenünk fellépni a harctéren, ezért folyamodnak a terrorhoz. (...) Higgyetek magatokban, Ukrajnában, az ukrán fegyveres erőkben és a győzelmünkben” fejezte be beszédét Zelenszkij.