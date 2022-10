Elon Musk tagadja, hogy beszélt Vlagyimir Putyinnal, mielőtt szavazást csinált a háborúról

Elon Musk tagadja, hogy egyeztetett volna az orosz elnökkel, mielőtt az ukrajnai háború megoldásának módjairól indított szavazást a Twitteren. Ezt Ian Bremmer, az Eurasia Group politikai tanácsadó cég vezetője állította: szerinte Musk személyesen beszélt neki a Putyinnal folytatott konzultációról – írja a BBC.

Musk erre reagálva azt mondta, életében egyszer beszélt Putyinnal, körülbelül 18 hónappal ezelőtt, és a téma akkor az űrkutatás volt.

A Tesla vezérigazgatója október elején kérte meg közel 108 millió követőjét, hogy szavazzanak arról, hogyan lehetne véget vetni az ukrajnai háborúnak. A javaslatai közt szerepelt az is, hogy Ukrajna Oroszország által megszállt részein tartsanak újra népszavazást – olyat, amelyre hivatkozva Putyin szeptember végén elcsatolt négy megszállt területet. Moszkva üdvözölte Musk javaslatait, de a tweetekhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek is volt egy-két szava.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral.