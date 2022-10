Törökország lehet az orosz gáz elosztási központja Európa felé

Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdoğan török elnök a kazahsztáni Ázsiai Együttműködési és Bizalomerősítő Konferencián találkozott egymással.

Putyin azt javasolta, hogy Törökországban legyen az Európába szállított orosz gáz elosztási központja. Szerinte ez a legbiztonságosabb útvonal, különösen azután, hogy rejtélyes körülmények között megsérült az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezeték.

Erdoğan és Putyin a kazahsztáni Ázsiai Együttműködési és Bizalomerősítő Konferencián Fotó: HANDOUT/AFP

Erdoğan a gabonaszállításokról szóló nyári megállapodás megerősítése, az ukrán kikötőkből való szállítások folytatása mellett érvelt. Ha Oroszország és Ukrajna megállapodik, akkor a novemberben lejáró megállapodás meghosszabbítható. Putyin megjegyezte, hogy az ukrán gabonát kapó országok hálásak lehetnek a török segítségért.

A BBC kijevi elemzője szerint az orosz-ukrán háborúban közvetítőként fellépő Erdoğan a gabonamegállapodás és a fogolycsere után most tűzszünetet szeretne elérni. Azt azonban nem látni, hogyan lehetne erre Kijevet rávenni. Ukrajna célja, hogy visszaszerez minden, tehát 2022 februárja előtt az oroszok által elfoglalt területet is, és ebben a kijevi vezetést a közvélemény is támogatja. (BBC)