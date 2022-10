Az orosz hadsereg vezetése állítólag megelégelte a háborúról „álhíreket” terjesztő katonabloggerek tevékenységét

Az orosz hatóságok elkezdték ellenőrizni az amúgy Kreml-hű Telegram-csatornákat is, melyeken a népszerű és a háború oroszországi tálalásában fontos szerepet betöltő katonabloggerek tartanak fenn, írja sajtóértesülések alapján a Meduza.

A katonabloggerek csatornáit is ugyanolyan okokból vizsgálják az értesülések szerint, mint ami miatt a hagyományos sajtótermékekkel szemben is felléptek korábban: azt vizsgálják, hogy ezek a bloggerek tevékenységükkel ártanak-e az orosz hadsereg megítélésének, „álhíreket” és egyéb tiltott tartalmakat terjesztenek.

A hivatalos ellenőrzésnek állítólag a szakadár, oroszbarát Donyecki Népköztársaság egykori védelmi „miniszterét”, Szemjon Pegovot, több ismert bloggert és katonai tudósítót is érint.

Az intézkedést a lapértesülések szerint személyesen Valerij Geraszimov hadseregparancsnok kezdeményezte az orosz médiahatóságnál, és a vizságlathoz az ügyészség is csatlakozott, és az indok a védelmi minisztériummal szemben megfogalmazott kritikák a „különleges katonai hadművelet” során.

Péntek reggel a WarGonzo Telegram-csatorna hivatkozott hatósági forrásokból származó értesülésekre, mely szerint létezik egy lista azokról a katonabloggerekről, akik a hatóságok szerint lejáratták a hadsereget.

Erről beszámolt az Institute for the Study of War is szombati elemzésében, kiemelve hogy egyelőre hivatalos forrásból senki nem erősítette meg a katonabloggerekkel szembeni fellépés tényét.