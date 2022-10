Ulf Kristersson Svédország új miniszterelnöke

A svéd parlament hétfőn megválasztotta miniszterelnöknek a konzervatív Mérsékelt Pártot vezető Ulf Kristerssont, aki hárompárti koalíció élén fog kormányozni.

Ulf Kristersson október 17-én. Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

A Mérsékelt Párt a Kereszténydemokratákkal és a Liberálisokkal tudott megállapodni kisebbségi kormány megalakításáról. A kabinetet a bevándorlásellenes, nacionalista Svéd Demokraták párt kívülről támogatja majd a megállapodás értelmében, cserébe ezért beleszólást kapnak a kormányzati döntésekbe.