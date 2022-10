Felmondott tíz szülésznő a Szent Imre kórházban

A budapesti Szent Imre kórházban kedden tíz szülésznő adta be a felmondását, és még többen tervezik ezt a lépést a következő napokban - tudta meg az RTL Híradója. A tévé szerint a döntésük oka, hogy az intézmény november elsejétől már nem engedélyezi, hogy a választott szülésznők beosztásukon kívül is bent lehessenek a szüléskor. A Szent Imrében eddig erre lehetőség volt, így sok olyan kismama is azt a kórházat választotta, aki területileg nem oda tartozott. Az intézmény nem válaszolt az arra vonatkozó kérdésre, hogy hányan mondtak fel pontosan, csak annyit írtak, hogy „biztosított az osztály működése”.

Szent Imre Kórház Fotó: Halász Júlia

A kórház szombaton jelentette be, hogy csökkentené a „területen kívüli” szülések számát. „A vajúdás és a szülés kísérésének biztonsága érdekében a szülésznők munkaidőn túli szülőszobai jelenlétét 2022. november 1-től megszüntetjük. Feltételezzük, hogy ezzel a területen kívüli szülések száma fokozatosan csökkenni fog” - írták. Szerintük csak így lehet biztosítani az ellátás magas színvonalát.