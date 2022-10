Lavrov szerint nincs értelme fenntartani Nyugaton a korábbi orosz diplomáciai jelenlétet

Oroszországnak nincs értelme fenntartania a nyugati országokban korábbi diplomáciai jelenlétét, mert az orosz diplomaták emberinek alig nevezhető körülmények között kénytelenek ott dolgozni - ezt mondta kedden Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a diplomáciai szolgálatra felvett végzős diákok előtt tartott beszédében.

"Nincs értelme és szándék sincs arra, hogy fenntartsuk a korábbi jelenlétünket a nyugati országokban. Az embereink olyan körülmények között kénytelenek dolgozni, amelyek nehezen nevezhetők emberinek. Állandó problémákat okoznak nekik, fizikai támadások fenyegetik őket. Legfőképp pedig - nincs ott teendő, mióta Európa úgy döntött, hogy elzárkózik előlünk és megszakít minden gazdasági együttműködést. Nem fogjuk a dolgokat erőltetni" - mondta az orosz külügyminiszter.

"Ilyen körülmények között a súlypontot olyan országokra fogjuk helyezni, amelyek készek velünk az egyenrangúság és a kölcsönös előnyösség alapján együttműködni, és jó kilátásokkal rendelkező projektekre törekedni" Lavrov szerint jelenleg is zajlik a külügyminisztérium "tevékenységének földrajzi áttájolása külföldön, illetve a belső apparátusban is". "Az úgynevezett harmadik világ, Ázsia, Afrika és Latin-Amerika országai nagyobb figyelmet érdemelnek. A magas és legmagasabb szinten is több olyan tervről zajlik egyeztetés, amely diplomáciai támogatást igényel a többi között üzleti, közös kulturális, humanitárius és oktatási projektek szempontjából." Kijelentette, hogy a partnerek száma, amelyekkel Oroszország jelenleg fejleszti kapcsolatait, az mutatja, hogy szó sincs Moszkva elszigeteltségéről.

Szergej Lavrov és Szijjártó Péter New Yorkban 2022 szeptember 23-án. Fotó: Szijjártó Péter/Facebook/MARTON_KIRALY

Hogy Magyarországot az ilyen partnerek közé sorolja-e az orosz külügyminiszter, az a beszédéből, legalábbis annak MTI-s összefoglalásából nem derült ki. A magyar külügyminiszter mindenesetre órákkal azután tárgyalt New Yorkban Lavrovval, hogy az Európai Unió arra kérte a tagállamokat, ne tartsanak kétoldalú megbeszéléseket az orosz féllel. Szijjártó belátta, hogy ezért "szar alaknak" tartják Magyarország nyugati szövetségesei, de a kormánymédiában arról beszélt, a gázellátás biztosítása még ezt is megérte. (MTI)